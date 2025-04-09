Народна депутатка Верховної Ради від "Європейської солідарності", членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики про суть нових правил:

Медіапростором поширюється інформація щодо відстеження податковою переказів на рахунки осіб та штрафування продавців з OLX, Promua та інших платформ.

Що ж насправді відбувається, бо замість пояснення/надання вичерпної інфо, навіть читала, що Мінфін заявив, що це фейк.

Тож, необхідно розібратися.

Наказом Мінфіну від 22.11.2024 № 601 була затверджена нова форма фіскального касового чека за операціями з приймання коштів для подальшого їх переказу.

Такий фіскальний чек, наприклад, видається ПІД ЧАС проведення ОПЛАТИ за отриману НА УМОВАХ ПІСЛЯПЛАТИ посилку на Новій Пошті чи Укрпошті. І цей чек, із зазначеними в ньому даними про отримувача коштів (ПІБ, податковий номер чи номер паспорта, номер рахунку і т.д) та суму перерахованих коштів, передається до податкової.

І мова НЕ ТІЛЬКИ ПРО ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ. Не важливо, як покупець дізнався про товар, ВАЖЛИВО ЯК І КОЛИ ВІН ЙОГО ОПЛАЧУЄ.

Фізособа щось продала (неважливо чи через OLX, Telegram, або навіть через об’яву в газеті) і відправила її покупцю Новою Поштою з післяплатою – податкова отримає від NovaPay чек з реквізитами покупця і продавця і сумою операції.

Як податківці використають цю інформацію – велике питання.

Спочатку податкова лякає незаконною підприємницькою діяльністю, а потім пише, що "лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької (господарської) діяльності".

Визначення що таке "систематичний" в законі немає, але є постанова пленуму ВСУ від 2003 року, де визначено що СИСТЕМАТИЧНО — це БІЛЬШ як три РАЗИ НА РІК.

Як визначатимуть однорідність товару також незрозуміло, та й у фіскальному чеку за операціями з приймання коштів для подальшого їх переказу конкретного товару взагалі немає.

Тут більше питань ніж відповідей.

Дехто, коментуючи, порушене питання, стверджує, що у податкового органу не вистачить людського ресурсу відстежувати продажі громадян (мовляв, не той випадок, не ті гроші), так от – НЕ погоджуюсь. Тому що ця інформація автоматично збиратиметься по кожній особі та ніяких зайвих зусиль не знадобиться.

Якщо раніше податкова не могла виявити такий дохід, то тепер вона його бачить. І за неподання декларації та несплату податків може застосувати санкції.

Але ТІЛЬКИ вже у 2026 році. До того часу ніяких санкцій до такої фізичної особи податкова застосувати не зможе (якщо, звісно, не буде доведено незаконну підприємницьку діяльність).

Джерело: Facebook Ніни Южаніної