Податкова вводить тотальний контроль за деякими українцями: кого та за що оштрафують

Щоб уникнути можливих штрафів та санкцій, слід дотримуватися 3 кроків

Державна податкова служба запровадила новий механізм моніторингу онлайн-продажів. Відтепер ДПС постійно відстежує громадян і платників податків, які продають товари через Інтернет та отримують за них грошові перекази.

Про це йдеться на Facebook-сторінці установи. Головною метою даної ініціативи є не лише застосування штрафних санкцій, а й попередження можливих порушень через неправильну організацію господарської діяльності.

Починаючи з 1 березня податкова отримує з Системи обліку даних РРО інформацію про:

українців, які регулярно отримують платежі на власні рахунки за продані товари, фактично ведучи підприємницьку діяльність без офіційної реєстрації;

на власні рахунки за продані товари, фактично ведучи підприємницьку діяльність без офіційної реєстрації; підприємців, що приймають оплату, але не використовують зареєстровані РРО/ПРРО, порушуючи встановлені вимоги щодо розрахунків.

"Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО", — йдеться в дописі.

Які будуть штрафи

Підприємницька діяльність без реєстрації — штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а в разі повторного порушення протягом року або отримання доходу у великих розмірах (понад 17 000 грн) — від 34 до 85 тисяч гривень із можливою конфіскацією продукції.

Невикористання РРО/ПРРО карається штрафом 100% вартості проданих товарів або наданих послуг за перше порушення. Після повторного порушення санкцію накладуть на 150% вартості.

За неподання електронної звітності з РРО та копій фіскальних чеків передбачений штраф у розмірі 510 гривень.

Що робити тим, хто здійснює онлайн-продажі

Фахівці Державної податкової служби радять дотримуватися наступних пунктів:

Офіційно зареєструвати підприємницьку діяльність, якщо продаж товарів має систематичний характер.

підприємницьку діяльність, якщо продаж товарів має систематичний характер. Використовувати зареєстровані РРО/ПРРО для проведення розрахунків, якщо цього вимагає закон.

для проведення розрахунків, якщо цього вимагає закон. Своєчасно декларувати доходи та сплачувати податки, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міністерство фінансів України ухвалило оновлену форму податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ. Зміни стосуються, зокрема юридичних осіб і ФОП, що здійснюють виплати доходів.