Податкова вводить тотальний контроль за деякими українцями: кого та за що оштрафують
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Щоб уникнути можливих штрафів та санкцій, слід дотримуватися 3 кроків
Державна податкова служба запровадила новий механізм моніторингу онлайн-продажів. Відтепер ДПС постійно відстежує громадян і платників податків, які продають товари через Інтернет та отримують за них грошові перекази.
Про це йдеться на Facebook-сторінці установи. Головною метою даної ініціативи є не лише застосування штрафних санкцій, а й попередження можливих порушень через неправильну організацію господарської діяльності.
Починаючи з 1 березня податкова отримує з Системи обліку даних РРО інформацію про:
- українців, які регулярно отримують платежі на власні рахунки за продані товари, фактично ведучи підприємницьку діяльність без офіційної реєстрації;
- підприємців, що приймають оплату, але не використовують зареєстровані РРО/ПРРО, порушуючи встановлені вимоги щодо розрахунків.
"Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО", — йдеться в дописі.
Які будуть штрафи
Підприємницька діяльність без реєстрації — штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а в разі повторного порушення протягом року або отримання доходу у великих розмірах (понад 17 000 грн) — від 34 до 85 тисяч гривень із можливою конфіскацією продукції.
Невикористання РРО/ПРРО карається штрафом 100% вартості проданих товарів або наданих послуг за перше порушення. Після повторного порушення санкцію накладуть на 150% вартості.
За неподання електронної звітності з РРО та копій фіскальних чеків передбачений штраф у розмірі 510 гривень.
Що робити тим, хто здійснює онлайн-продажі
Фахівці Державної податкової служби радять дотримуватися наступних пунктів:
- Офіційно зареєструвати підприємницьку діяльність, якщо продаж товарів має систематичний характер.
- Використовувати зареєстровані РРО/ПРРО для проведення розрахунків, якщо цього вимагає закон.
- Своєчасно декларувати доходи та сплачувати податки, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міністерство фінансів України ухвалило оновлену форму податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ. Зміни стосуються, зокрема юридичних осіб і ФОП, що здійснюють виплати доходів.