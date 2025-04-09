Народный депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о сути новых правил:

По медиапространству распространяется информация по отслеживанию налоговой переводов на счета лиц и штрафованию продавцов с OLX, Prom ua и других платформ.

Что же на самом деле происходит, потому что вместо объяснения/предоставления исчерпывающей инфо даже читала, что Минфин заявил, что это фейк.

Следовательно, необходимо разобраться.

Приказом Минфина от 22.11.2024 № 601 была утверждена новая форма фискального кассового чека по операциям по приему средств для последующего их перевода.

Такой фискальный чек, например, выдается ВО ВРЕМЯ проведения ОПЛАТЫ за полученную НА УСЛОВИЯХ ПОСЛЕПЛАТЫ посылку на Новой Почте или Укрпочте. И этот чек, с указанными в нем данными о получателе средств (ФИО, налоговом номере или номере паспорта, номере счета и т.д) и сумме перечисленных средств, передается в налоговую.

И речь НЕ ТОЛЬКО О ПРОДАЖЕ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ. Не важно, как покупатель узнал о товаре, ВАЖНО КАК И КОГДА ОН ЕГО ОПЛАЧИВАЕТ.

Физлицо что-то продало (неважно через OLX, Telegram, или даже через объявление в газете) и отправило его покупателю Новой Почтой с наложенным платежом – налоговая получит от NovaPay чек с реквизитами покупателя и продавца и суммой сделки.

Как налоговики используют эту информацию – большой вопрос.

Сначала налоговая пугает незаконной предпринимательской деятельностью, а затем пишет, что "лишь систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской (хозяйственной) деятельности".

Определения что такое "систематический" в законе нет, но есть постановление пленума ВСУ от 2003 года, где определено что СИСТЕМАТИЧЕСКИ — это БОЛЬШЕ чем три РАЗА В ГОД.

Как определить однородность товара также неясно, да и в фискальном чеке по операциям по приему средств для дальнейшего их перевода конкретного товара вообще нет.

Здесь больше вопросов, чем ответов.

Некоторые, комментируя, поднятый вопрос, утверждают, что у налогового органа не хватит человеческого ресурса отслеживать продажи граждан (дескать, не тот случай, не те деньги), так вот – не соглашаюсь. Потому что эта информация будет автоматически собираться по каждому лицу и никаких усилий не понадобится.

Если раньше налоговая не могла выявить такой доход, теперь она его видит. И за неподачу декларации и неуплату налогов может применить санкции.

Но ТОЛЬКО уже в 2026 году. До того времени никаких санкций к такому физическому лицу налоговая применить не сможет (если, конечно, не будет доказана незаконная предпринимательская деятельность).

Источник: Facebook Нины Южаниной