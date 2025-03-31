На ФОПів з 1 квітня чекають зміни: що важливо знати

З 1 квітня 2025 року фізичні особи-підприємці третьої групи повинні подавати оновлену форму податкової декларації. Новий документ вперше міститиме розрахунок до сплати військового збору.

Про це йдеться в оновленому податковому роз’ясненні. Подати декларацію ФОПи мають до 12 травня, а сплатити єдиний податок та військовий збір — до 20 травня. Розмір військового збору для цієї групи становить 1% від доходу. Також усі підприємці, незалежно від групи, мають сплатити ЄСВ — не пізніше 21 квітня. Мінімальна сума за квартал — 5280 грн.

Єдиний соціальний внесок у 2025 році є обов’язковим навіть за відсутності доходу. Виключення мають лише пенсіонери, мобілізовані, полонені, особи з інвалідністю та ті, хто має основне місце роботи зі сплатою ЄСВ. Сума ЄСВ становить 22% від бази, яка не може бути меншою за мінімальну зарплату — 8000 грн. Таким чином, щомісяця ФОП сплачує щонайменше 1760 грн.

ФОП першої групи у 2025 році платитиме 1760 грн ЄСВ і 800 грн військового збору (10% від мінімальної зарплати). Щомісячне навантаження — 2560 грн, річне — 30 720 грн.

ФОП другої групи сплачуватиме ті ж 1760 грн ЄСВ і 800 грн військового збору — разом 4160 грн на місяць. Це утричі більше, ніж торік. За рік — майже 50 тисяч гривень.

Для ФОПів третьої групи діє 1% військового збору від доходу та 1760 грн ЄСВ щомісяця. Також з 2025 року встановлено нову максимальну базу для ЄСВ — 160 000 грн (20 мінімальних зарплат), а отже, й максимальний щомісячний ЄСВ — 35 200 грн. У річному вимірі це понад 422 000 грн.

У разі несвоєчасної сплати ЄСВ накладається штраф — 20% від несплаченої суми плюс 0,1% пені за кожен день прострочення. За несвоєчасну оплату військового збору ФОПам I та II груп загрожує штраф 50% від суми, тобто 400 грн.

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