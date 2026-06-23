Ситуацією може скористатися Росія, попереджає історик та аналітик Єгор Брайлян

Відставка Кіра Стармера є свідченням серйозної політичної кризи у Великій Британії. Наслідком цього може бути посилення впливу партії Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем. Відтак двопартійна політична система перетворюється на коаліційну, де різні партії мають домовлятися про внутрішню та зовнішню політику на берегу.

Для України політичні "ігри престолів" у Британії навряд чи призведуть до зміни стратегічного курсу щодо підтримки нашої держави з боку Лондона. Але не варто забувати про близьку перспективу позачергових виборів, де значні шанси на перемогу має партія Reform UK.

Ця політична сила виступає проти мігрантів і є зразком правого популізму. Ситуація у Британії залишається нестабільною, чим може скористатися Росія. Британська політика стає італійською, бо в Італії прем'єр змінюється ледь не за рік-два.

Енді Бернем — амбітний політик, перед яким постали завдання об'єднання Лейбористської партії, проведення реформ у соціальній сфері та охороні здоров'я. Він виступає за деволюцію, тобто передачу повноважень з Лондона в регіони.

Це може посилити відцентрові тенденції в Шотландії та Уельсі, де "традиційні" консерватори та лейбористи втратили політичний вплив.