Ситуацией может воспользоваться Россия, предупреждает историк и аналитик Егор Брайлян

Отставка Кира Стармера является свидетельством серьезного политического кризиса в Великобритании. Следствием этого может быть усиление влияния партии Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Следовательно, двухпартийная политическая система превращается в коалиционную, где разные партии должны договариваться о внутренней и внешней политики на берегу.

Для Украины политические "игры престолов" в Британии вряд ли приведут к изменению стратегического курса поддержки нашей страны со стороны Лондона. Но не стоит забывать о близкой перспективе внеочередных выборов, где значительные шансы на победу имеет партия Reform UK.

Эта политическая сила выступает против мигрантов и является образцом правого популизма. Ситуация в Британии остается нестабильной, чем может воспользоваться Россия. Британская политика становится итальянской, потому что в Италии премьер меняется чуть ли не через год-два.

Энди Бернем — амбициозный политик, перед которым стоят задачи объединения Лейбористской партии, проведения реформ в социальной сфере и здравоохранении. Он выступает за деволюцию, то есть передачу полномочий из Лондона в регионы.

Это может усилить центробежные тенденции в Шотландии и Уэльсе, где "традиционные" консерваторы и лейбористы утратили политическое влияние.