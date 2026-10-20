Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик називає заяву брехнею

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Там Трамп безбожно набрехав, заявивши, що США нічого не отримали від України.

Я писав про це минулого року, і доведеться знову повторитися — США не просто отримали від України щось, вони отримали (і продовжують отримувати) щось абсолютно безцінне.

Те, що в рази дорожче за будь-яких "Петріотів" і "Хаймарсів", разом узятих.

Це справжній бойовий досвід.

Нагадаю, сьогодні на планеті є фактично лише дві армії з реальним досвідом великої, довгої сухопутної та повномасштабної війни такого масштабу та інтенсивності — саме армія проти армії.

Такий досвід цінніший за будь-які рідкоземельні камінчики, бо його ніде більше не отримати — ні на яких навчаннях, ні на військових іграх.

Єдина аномалія, де він з’являється, — справжня велика війна стіна на стіну.

Після Війни Судного дня 1973 року американці так прифігіли від того, як ізраїльтянам вдалося зупинити сталеві лавини сирійських танків радянського виробництва (і не просто зупинити, а й перейти в наступ), що буквально закатували Єрусалим проханнями про зустрічі з офіцерами, які були на полі бою та приймали.

У результаті вже на початку 1974 року американські військові фахівці з Пентагону прибули до Ізраїлю, де зустрічалися з ізраїльськими офіцерами, випитуючи у них буквально кожну дрібницю.

Що вони бачили, які рішення приймали, чому в бою чинили саме так, а не інакше, і таке інше.

Американцям це було життєво важливо, бо вони чекали великого радянського наступу в Європі — такої ж "сталевої лавини", як на Голанських висотах, яка мала ринути через Фульдський коридор.

У НАТО всерйоз побоювалися, що без застосування ядерної зброї її не зупинити, але Армія оборони Ізраїлю практично показала, що зупинити такий наступ можна і без ядерки.

Саме тому американці досконально вивчали кожен міліметр та кожен момент цього досвіду.

Американці мають бути безмежно вдячні за те, що українці відкриті з ними та діляться унікальним досвідом великої, сучасної війни.

Що одна з найсильніших армій на планеті – ЗСУ – готова передавати Пентагону цей безцінний досвід.

Це унікальний капітал, і заявити, що Україна нічого США не дала, — це груба і тупа брехня.

Джерело: Facebook-сторінка Ігаля Левіна.