В Києві змінюють правила руху мостами: що зміниться з 9 листопада

У поліції розраховують на допомогу місцевої влади

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Вже з понеділка, 9 листопада, у Києві буде введено резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Це розвантажить переправи та оптимізує потоки транспорту.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Іван Виговський. Детальні схеми руху будуть оприлюднені пізніше.

"Правоохоронці обстежуватимуть підʼїзні шляхи до мостів та найбільш завантажені ділянки доріг. Розраховуємо на співпрацю з боку Київської міської влади у питанні реорганізації дорожнього руху.

Вже сьогодні ми значно збільшили кількість екіпажів поліції у Києві для регулювання руху, розвантаження мостів та допомоги водіям. Наш пріоритет — максимальне сприяння людям в умовах надзвичайних безпекових викликів у Києві", – написав Виговський.

Повна заява Виговського

Що планується з 9 листопада

Міст Патона: поліцейські організують реверсивний рух, а саме — у ранкові години (07:00-10:00) три смуги з пʼяти працюватимуть у напрямку правого берега, ввечері (16:00-20:00) — у напрямку лівого.

Міст Патона/Фото: t.me/I_Vyhivskyi

Північний міст: на підʼїздах до нього патрульні спрямовуватимуть вантажний транспорт в обʼїзд — для проїзду через Подільський мостовий перехід. Рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів та громадського транспорту з правого берега на лівий буде відновлено.

Північний міст/Фото: t.me/I_Vyhivskyi

Південний міст: вантажний транспорт, який рухається з лівого берега на правий, скеровуватимуть в обʼїзд — через Дарницький міст. Для легкового і громадського транспорту обмеження не запроваджуються.

Південний міст/Фото: t.me/I_Vyhivskyi

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі обмежень руху мостами Києва через російські удари та подальші ремонти кияни та гості столиці діляться способами дістатися з лівого берега на правий без дорогого таксі. Через пробки поїздки дорожчають, тому альтернативою стали піший перехід чи самокат.