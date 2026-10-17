Трамп правий? У Кремлі недооцінюють удари ЗСУ по дата-центрам

Політик і дипломат пояснив значення атак на цифрову інфраструктуру та причини розбіжностей між парламентом і урядом

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Удари ЗСУ по російських дата-центрах – правильний тактичний крок. Вони можуть серйозно зашкодити економіці Росії.

Таку думку в розмові з "Телеграфом" висловив відомий політик і дипломат Роман Безсмертний. Докладніше – у матеріалі: "Негатив у бік України лише добиватиме Трампа, – Безсмертний про тиск США, реакцію Зеленського та мобілізацію" .

Чому Безсмертний підтримує удари по дата-центрах

Обговорюючи вибір цілей на території РФ, Безсмертний погодився з Трампом: для ударів є й інші важливі об’єкти. Дипломат назвав біржі, банки та комунікаційні системи – від їхньої роботи залежить функціонування економіки.

"До речі, у цій частині Трамп має рацію, коли каже, що на території РФ є й інші цілі. Знищити ці об’єкти зараз – означає паралізувати будь-яку систему. Будь-яку економіку можна поставити на коліна. Тому тема бірж, банків і всіх комунікаційних систем – це дуже серйозний вплив", – сказав Безсмертний.

Роман Бессмертный/Фото: facebook.com/bezsmertnyi

За словами дипломата, у Кремлі не розуміють, наскільки важливі глобальні комунікації, електронний банкінг і торгівля. Як приклад він навів відповідь Володимира Путіна на запитання, яким штучним інтелектом той користується: "Я користуюся адміністрацією". Безсмертний вважає, що ця відповідь показова й відображає ставлення російського керівництва до цифрових систем.

"Розгромили дата-центри "Яндекса". Ну і що? Якась фірмочка там… Тому тема дата-центрів у цьому сенсі – надзвичайно важлива. Це абсолютно правильний тактичний крок з боку ЗСУ", – заявив Безсмертний, говорячи про те, що в Кремлі недооцінюють такі об’єкти.

Що заважає узгодити правила бронювання

Можливий перегляд урядом правил бронювання Безсмертний пов’язав із порушенням політичних механізмів. За його словами, коаліція, яка підтримує уряд, має створити спільну робочу групу з ним. Після цього законопроєкт проходить апробацію, його обговорюють у наукових колах і регіонах, а потім вносять до парламенту.

"Я дивлюся на цю кабінетну метушню, і відповідь тут дуже проста: усі бояться взяти на себе відповідальність. А застосувати політичний механізм, який сформував би відповідь, не можуть, бо вони не політики. Країна, де політику як сферу діяльності знищено і немає політиків, не здатна сформувати відповідь на жодне політичне питання", – сказав Безсмертний.

Дипломат вважає, що ситуація не зміниться. На його думку, щомісячний перегляд правил бронювання навряд чи буде успішним. Він також наголосив: тим, хто розробляє принципи мобілізації, потрібно розуміти її методику та завдання Збройних сил України.

"Мені дуже хотілося б, щоб усі, хто береться за цю роботу, справді розуміли методику й знали, що таке мобілізація. Розуміли суть замовлення та мету, яка стоїть перед ЗСУ. І, з огляду на це, підходили до розробки принципів та основ мобілізації", – заявив Безсмертний.

Як повідомляв "Телеграф", користувачі мережі пов’язали можливе ослаблення російських бот-мереж з ударами України по дата-центрах "Яндекса". У своїх повідомленнях вони дякували ЗСУ.