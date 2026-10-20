Рейтинг Трампа впав: хто може стати його наступником і що це означає для України

Майбутньому кандидату доведеться балансувати між лояльністю до прихильників президента та невдоволенням частини виборців його політикою

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Республіканцям в майбутньому доведеться вирішити, чи продовжувати політичний курс Дональда Трампа, чи шукати шлях до виборців за межами руху MAGA. Падіння рейтингу президента та прийдешні вибори до Конгресу можуть вплинути на боротьбу за номінацію у 2028 році. Серед потенційних претендентів – Джей Ді Венс, Марко Рубіо та Рон Десантіс. "Телеграф" розкаже важливе про можливих наступників та їхню позицію щодо України.

Рейтинг Трампа – 31%: чому його позиції слабшають

Рівень схвалення роботи Трампа впав до 31% – найнижчого показника за обидва його президентські терміни в опитуваннях Reuters/Ipsos. Серед головних причин невдоволення – економічна ситуація, високі ціни на пальне та наслідки війни з Іраном. Економічну політику президента не схвалюють 68% американців. Для Білого дому особливо важливий показник серед власних прихильників: 37% республіканських виборців незадоволені. Це ускладнює становище кандидатів від республіканців на виборах в Конгрес, які вже за кілька тижнів в листопаді.

Вибори до Конгресу покажуть ціну непопулярності президента

Нині республіканці контролюють обидві палати Конгресу. Якщо вони втратять більшість хоча б в одній, можливості Білого дому проводити власну законодавчу політику протягом останніх двох років каденції суттєво звузяться. Демократи зможуть блокувати частину ініціатив адміністрації, посилити парламентський контроль і проводити розслідування її діяльності. Це змінить політичні умови, у яких готуватимуться наступні президентські перегони.

Коли закінчиться термін Трампа і відбудуться наступні вибори

Другий президентський термін Дональда Трампа завершиться опівдні 20 січня 2029 року – у день інавгурації нового глави держави. Наступні президентські вибори відбудуться 7 листопада 2028 року. Попереду ще значна частина каденції – трохи більше ніж два роки: адміністрація продовжить проводити свою політику, а партія визначатиметься з майбутнім кандидатом.

Трамп не має права балотуватися знову, тож республіканцям доведеться знайти іншого кандидата – незалежно від рейтингу чинного глави держави наприкінці його перебування в Білому домі. Боротьба за республіканську номінацію розгортатиметься ще за його президентства і вона буде непростою. Тісна асоціація з Білим домом пов'язує їх із непопулярними рішеннями, а різке дистанціювання загрожує конфліктом із прихильниками Трампа.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Серед потенційних наступників Трампа, найкращі стартові позиції має віцепрезидент Джей Ді Венс. Він належить до нового покоління республіканських політиків, близький до руху MAGA та обіймає одну з найвпливовіших посад у країні. Головний політичний ресурс Венса – можливість звертатися до прихильників президента як представник тієї самої адміністрації.

Для України важливі погляди Венса на американські зобов'язання за кордоном. Він виступає за припинення війни через переговори, скептично ставиться до подальшої військової допомоги США та перспективи вступу України до НАТО. Водночас Венс говорить про потребу в довгостроковому врегулюванні, хоч і виступає проти українських ударів про російських НПЗ.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Серед потенційних претендентів головна альтернатива Венсу – Марко Рубіо. Державний секретар працював у Сенаті та зовнішньополітичному блоці адміністрації. Його профіль відрізняється від профілю віцепрезидента: Рубіо може запропонувати республіканцям продовження основного курсу, спираючись на досвід у державних інституціях і міжнародних справах. Для партійного істеблішменту це підстава розглядати його як компромісну фігуру.

Однак Рубіо заявляв, що підтримає Венса, якщо той балотуватиметься. Раніше Рубіо визнавав право України самостійно укладати безпекові угоди з іншими державами та говорив про гарантії безпеки після завершення війни. У 2026 році державний секретар різко критикував заяви Володимира Зеленського про умови переговорів і допускав, що зброю, призначену Україні, можуть перенаправити на війну з Іраном. Тому вважати його однозначно проукраїнським кандидатом було б помилкою.

20 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що спілкувався з Рубіо щодо ситуації із перехоплювачами для балістики, даними розвідки та навколо Starshield/Starlink. За словами президента – це було предметно, конструктивно та домовились про контакт незабаром для оновлення інформації. "Вдячний за готовність допомогти та ясну позицію, – зауважив Зеленський та резюмував. – Дякую всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи".

Рон Десантіс

Рон Десантіс

Губернатор Флориди Рон Десантіс уже змагався з Трампом за президентську номінацію у 2024 році. На відміну від Венса й Рубіо, його головний політичний ресурс – керівництво штатом, а не посада в нинішній федеральній адміністрації. У Десантіса є власна база контактів та досвід управління.

Водночас уваги до потенційних перегонів 2028 року Десантіс має менше, ніж двоє представників Білого дому. Після завершення губернаторського терміну у 2027 році йому доведеться відновлювати загальнонаціональну кампанію. Попередній досвід участі в праймеріз стане в пригоді, але нова спроба потребуватиме переконливої відповіді на запитання, чому саме він може очолити партію після Трампа й виграти президентські вибори.

Раніше Десантіс називав війну Росії проти України територіальною суперечкою, якій США не повинні віддавати перевагу над власними безпековими інтересами. Після критики він уточнив позицію та засудив російське вторгнення. Такий підхід свідчить про скепсис щодо масштабного залучення США. Для України ключове питання – який обсяг участі Сполучених Штатів Десантіс вважатиме виправданим їхніми національними інтересами.

Що визначить наступника: партійні праймеріз, економіка та ставлення до курсу MAGA

Боротьба за наступництво відбуватиметься на двох рівнях. Спершу республіканцям потрібно визначити кандидата, а потім він змагатиметься за президентство з опонентами. Названі претенденти – можливі варіанти майбутнього Республіканської партії.

Особиста непопулярність президента не скасовує його впливу на партійних виборців. Венс спиратиметься на близькість до нинішнього політичного руху, Рубіо – на досвід і свою роль в адміністрації, Десантіс – на консервативну базу та управлінський доробок. Зміна прізвища в Білому домі матиме для України практичні наслідки – від військової допомоги та переговорів до гарантій безпеки й американських зобов'язань у Європі.