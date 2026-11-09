Покинуту хату на хуторі не впізнати: на що її перетворила сімʼя переселенців (фото)

Сім'я взялась за ремонт без будь-якого досвіду

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Українська сім'я показала, як змінила стару хату на Харківщині, в якій оселилась після виїзду з російської окупації. родина надала перевагу світлим кольорам та сучасному дизайну, а також народним мотивами в екстер'єрі.

Про цей досвід розповіла користувачка під ніком khutoraesthetic в соціальній мережі Threads. За її словами, ремонт хати тривав 2,5 року.

"Вийшло візуально гарно, але є багато нюансів. Це ми жили в покинутій хаті на хуторі після того, як виїхали з окупації", – написала вона.

Як родина опинилась у старій хаті

Сім'я виїхала з Циркунів Харківської області після тижня окупації й оселилися в Богодухівському районі, приблизно за 100 кілометрів від дому. Вони взяли з собою інструменти, які згодом знадобились для ремонту.

Хата виглядала занедбаною

Хата виглядала занедбаною

До хати вони вперше зайшли 2 березня 2022 року. За розповідями сусідів, будівлі понад 100 років. Усередині було брудно, залишався мотлох, були миші, а стеля обвалилася. Старі вікна розвалювалися, стіни були дуже кривими.

Приміщення були закидані мотлохом

Приміщення були закидані мотлохом

Жінка розповіла, що їм пропонували комфортніші умови, проте після пережитого сім'я хотіла усамітнення якомога далі від цивілізації. Після початку ремонту вона почала детально знімати кожний етап перевтілення будинку.

Меблі зі старих дверей і декор із підручних матеріалів

Зовні хату побілили, фасад прикрасили синім орнаментом в українському етностилі, а подвір’я прибрали. Веранду оформили в м’яких біло-рожевих кольорах. Стіл принесли з іншої покинутої хати, для оновлення меблів використали тканину із секондхенду.

Фасад прикрасили синім орнаментом в українському етностилі

Фасад прикрасили синім орнаментом в українському етностилі

Фасад прикрасили синім орнаментом в українському етностилі

Значну частину меблів вони зробили власноруч. Батько з братом змайстрували велике ліжко з двох старих дверей. Кухонні полиці виготовили з дощок старого паркану.

Старі двері стали основою ліжка

Меблі оновили білою фарбою

Меблі оновили білою фарбою

У спальні зберегли й оновили місцевий комод, а шафу також перенесли з покинутої оселі. Картонні коробки для документів стали водночас декором і місцем для зберігання.

Меблі оновили білою фарбою

Меблі оновили білою фарбою

Для доньки виокремили зону площею 2 квадратні метри. Щоб вмістити дитяче спальне місце, батько зменшив старе ліжко. Він вирізав частини сітки й заново з’єднав конструкцію.

Донці виділили окремий простір

Нові вікна допомогли придбати підписники, які надсилали гроші після того, як жінка розповіла про своє бажання їх замінити. В результаті у родини з'явилось власне житло. Завдяки світлим кольорам в інтер'єрі, хата здається більш сучасною та комфортною, ніж вона була спочатку.

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