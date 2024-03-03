Платитимемо на 35 гривень більше: у магазинах злетіли ціни на овоч, який багато хто купує

Стали відомі ціни на цей овоч у супермаркетах

У березні у великих українських супермаркетах змінилися ціни на деякі продукти, і серед них опинилися огірки. Вартість злетіла на кількадесят гривень.

Цінник на огірки безперервно зростає з кожним місяцем, починаючи з листопада. Про це повідомили на сайті Мінфіну.

Так, гладкі огірки почали зростати у ціні із серпня 2023 року. Тоді кілограм овочу коштував 31,19.

Наразі вартість гладких огірків у супермаркетах становить 172,57 гривні за один кілограм. Місяцем раніше їх продавали за 137,17. Таким чином, різниця у ціні склала 35,40 грн.

Також помітно подорожчали довгоплідні огірки. Їхня вартість почала зростати з липня 2023 року. Тоді їх можна було купити за 33,12.

Нині їх продають по 169 гривень, а у лютому кілограм цього овочу обходився покупцям у 151. Тобто за цей період ціна зросла на 18 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні помітно подорожчав один із головних овочів борщового набору. Нині цінник на цей овоч у середньому на 74% вищий, ніж за аналогічний період минулого року.