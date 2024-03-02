В Україні змінилися ціни на соціальні продукти: що подешевшало

Хліб став дешевшим

В Україні знизилися ціни на пшеничний хліб та борошно. Щоправда макарони у супермаркетах подорожчали.

Таку тенденцію зафіксовано у березні порівняно з лютим поточного року, свідчать дані моніторингу цін від порталу "Мінфін".

Так, пшеничний хліб нарізний вагою 650 грам у середньому в лютому обходився 31,95 грн, а ось у березні він подешевшав до 31,90 грн.

Хліб "Цар Хліб" нарізний 600 г подешевшав з 33,57 грн до 33,46 грн.

Знизилася за місяць та вартість кілограма борошна. У лютому борошно в середньому коштувало 23,84 грн./кг, а ось у березні воно подешевшало до 23,23 грн./кг.

Макарони, порівняно з минулим місяцем, подорожчали. Їхня ціна зросла з 27,82 грн/кг до 28,42 грн/кг.

Раніше Телеграф писав про те, що ціни на капусту впали через збільшення її кількості на ринку.