Ціна впала на 30%: в Україні подешевшав найпопулярніший овоч

Ціни почали знижуватися ще у лютому

В Україні знизилися ціни на деякі продукти. Зокрема, в березні картопля подешевшала на 30% у порівнянні з цінами у лютому.

Про це розповіла керівник відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович, пише РБК-Україна. За її словами, до середини лютого ціни на картоплю знизилися вперше з жовтня 2023 року, становлячи 16-22 грн/кг, що на 11% нижче, ніж на попередньому тижні. Станом на початок березня на гуртовому ринку "Шувар" картопля коштує 13-16 грн/кг та є на 30% дешевшою, ніж в лютому 2024.

Попович зазначила, що таке зниження цін було пов'язане з підвищенням пропозиції на ринку, оскільки фермери, які затримували продаж у надії на вищі ціни, почали реалізовувати свої запаси через швидке зниження якості картоплі на зберіганні. Раніше в січні спостерігалося значне зростання цін на картоплю, коли вони досягли 18-25 грн/кг. На той час ціна на картоплю була в середньому в чотири рази вищою, ніж у той же період 2023 року.

Основними чинниками такого росту цін були обмежена пропозиція місцевої картоплі через відносно низькі врожаї в багатьох районах та проблеми з якістю місцевої картоплі. Високі ціни стимулювали імпорт, особливо з Польщі. В порівнянні із минулим роком вартість картоплі сьогодні залишається втричі вищою за ціну 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на капусту впали через збільшення її кількості на ринку.