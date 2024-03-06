Заяви прийматимуть лише один день: деякі українці отримають допомогу протягом 3 місяців

Треба зібрати певні документи

Міжнародна організація CARE за підтримки уряду Канади проводить реєстрацію на грошову допомогу для ВПО, які проживають у Саф’янівській територіальній громаді Одеської області.

Як мовиться на сторінці фонду, розмір такої виплати складатиме 10 800 і нараховуватиметься вона в сумі 3 600 протягом 3 місяців. Приймати заяви мобільні групи будуть 11 березня.

Хто може отримати грошову допомогу

ВПО, які проживають у Саф'янівській ТГ, можуть подати заяву якщо вони не мали інших виплати від міжнародних організацій із січня 2024 та відповідають критеріям вразливості:

сім’ї з людьми, які страждають на хронічні захворювання або потребують дорогого лікування чи догляду,

сім’ї з вагітними або жінками-годувальницями, з дітьми до 2 років,

сім’ї з трьома і більше дітьми,

сім’ї з особами з інвалідністю 1 і 2 групи, з інвалідністю з дитинства та з дітьми з інвалідністю до 18 років.

сім’ї з батьками-одинаками,

сім’ї з людьми, старшими за 60 років.

Необхідні документи та місце проведення реєстрації

Для реєстрації потрібні такі документи на кожного члена сім’ї:

паспорт,

ІПН,

довідка ВПО,

свідоцтво про народження дітей,

документи, що підтверджують статус,

IBAN банківського рахунку.

Варто підкреслити, що зареєструватися може тільки один член сім’ї.

Заяви будуть прийматись 11 березня з 8 до 16 години за адресою – Ізмаїл, просп. Незалежності, 69.

Якщо виникнуть запитання, відповіді можна дізнатись, подзвонивши на гарячу лінію CARE за номером 0 800 300 960.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка ще благодійна організація проводить виплату в розмірі 10 800 гривень.