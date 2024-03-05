Заяву на допомогу можна подати дистанційно: населення яких областей отримає 10 800 гривень
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Це відбудеться у трьох областях
Міжнародні фонди надають українцям з різних міст грошову допомогу. Французька гуманітарна організація Acted виплачуватиме гроші у Сумській, Чернігівській та Запорізькій області.
Як повідомляється на сайті to4ka.fun, розмір такого нарахування складає 10 800 і здійснюватиметься він в розмірі 3 600 протягом 3 місяців. Допомогу будуть перераховувати на картку будь-якого банку.
Хто отримає допомогу у Сумській області
У Сумській області допомогу можуть отримати мешканці, чиї будинки пошкоджені або зруйновані через бойові дії, та які залишаються жити у таких громадах:
- Шосткинський район: Шалигінська, Свеська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Дружбівська, Есманська громади;
- Конотопський район: Путивльська ОТГ;
- Сумський район: Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська громади;
- Охтирський район: Великописарівська ОТГ.
Варто зауважити, що подання заяви відбувається тільки за списками органів місцевого самоврядування.
Які особи мають право на виплату у Чернігівській області
В Чернігівській області зареєструватися на отримання грошової допомоги можуть тільки жителі Красненського старостату (Іванівська ОТГ Чернігівського району).
Умовою для участі у програмі є:
- пошкоджене або зруйноване внаслідок війни житло;
- проживання на момент реєстрації у Красненському старостаті.
Реєстрація відбувається за списками територіальних органів влади.
Категорії населення, яким перерахують гроші у Запорізькій області
В Запорізькій області реєструють домогосподарства мешканців Кушугумської громади, в яких є члени сім’ї наступних категорій вразливості:
- троє або більше дітей до 18 років;
- діти до двох років;
- вагітні жінки;
- люди з інвалідністю 1 або 2 групи;
- люди з тяжкими хронічними захворюваннями;
- люди похилого віку (60+);
- домогосподарства, очолювані жінками;
- домогосподарства, очолювані батьками-одинаками;
- домогосподарства, чиє житло пошкоджено або зруйновано через війну;
- сім’ї, члени яких загинули або дістали поранення через збройний конфлікт;
- сім’ї, евакуйовані з зони активних бойових дій протягом останніх 30 днів;
- сім’ї, які переміщені з зони активних бойових дій, але не зареєстровані як ВПО.
Реєстрація відбувається через особисте звернення мешканців громади до кол-центру організації.
Яка сума допомоги та куди звертатись для подання заяви
Населення Сумської та Чернігівської областей можуть зареєструватись у місцевих органах влади зі заявою про включення до програми.
Мешканці Кушугумської громади у Запорізькій області мають зателефонувати на гарячу лінію відділу грошової допомоги з 9 до 16 годин у робочі дні за номерами телефонів:
- +38 (067) 131 10 02;
- +38 (063) 453 57 10;
- +38 (095) 285 29 84.
Розмір такої допомоги складає 3600 грн на місяць на одного члена сім’ї протягом 3 місяців, тобто 10 800.
Перерахування коштів здійснюється через відділення Ощадбанку, Укрпошти чи ПриватБанку або переказом на розрахунковий рахунок IBAN будь-якого банку України.
Список необхідних документів
Кожен член родини має подати:
- паспорт громадянина України;
- ІПН;
- свідоцтво про народження дітей;
- реквізити IBAN (для переказу коштів на банківську карту);
- акт про пошкодження житла;
- інші документи, що підтверджують категорію вразливості (медичні довідки, свідоцтво про смерть, посвідчення особи з інвалідністю тощо).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які особи та де можуть отримати грошову допомогу на придбання рецептурних ліків.