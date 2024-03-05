Заяву на допомогу можна подати дистанційно: населення яких областей отримає 10 800 гривень

Це відбудеться у трьох областях

Міжнародні фонди надають українцям з різних міст грошову допомогу. Французька гуманітарна організація Acted виплачуватиме гроші у Сумській, Чернігівській та Запорізькій області.

Як повідомляється на сайті to4ka.fun, розмір такого нарахування складає 10 800 і здійснюватиметься він в розмірі 3 600 протягом 3 місяців. Допомогу будуть перераховувати на картку будь-якого банку.

Хто отримає допомогу у Сумській області

У Сумській області допомогу можуть отримати мешканці, чиї будинки пошкоджені або зруйновані через бойові дії, та які залишаються жити у таких громадах:

Шосткинський район : Шалигінська, Свеська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Дружбівська, Есманська громади;

: Шалигінська, Свеська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Дружбівська, Есманська громади; Конотопський район : Путивльська ОТГ;

: Путивльська ОТГ; Сумський район : Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська громади;

: Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська громади; Охтирський район: Великописарівська ОТГ.

Варто зауважити, що подання заяви відбувається тільки за списками органів місцевого самоврядування.

Які особи мають право на виплату у Чернігівській області

В Чернігівській області зареєструватися на отримання грошової допомоги можуть тільки жителі Красненського старостату (Іванівська ОТГ Чернігівського району).

Умовою для участі у програмі є:

пошкоджене або зруйноване внаслідок війни житло;

проживання на момент реєстрації у Красненському старостаті.

Реєстрація відбувається за списками територіальних органів влади.

Категорії населення, яким перерахують гроші у Запорізькій області

В Запорізькій області реєструють домогосподарства мешканців Кушугумської громади, в яких є члени сім’ї наступних категорій вразливості:

троє або більше дітей до 18 років;

діти до двох років;

вагітні жінки;

люди з інвалідністю 1 або 2 групи;

люди з тяжкими хронічними захворюваннями;

люди похилого віку (60+);

домогосподарства, очолювані жінками;

домогосподарства, очолювані батьками-одинаками;

домогосподарства, чиє житло пошкоджено або зруйновано через війну;

сім’ї, члени яких загинули або дістали поранення через збройний конфлікт;

сім’ї, евакуйовані з зони активних бойових дій протягом останніх 30 днів;

сім’ї, які переміщені з зони активних бойових дій, але не зареєстровані як ВПО.

Реєстрація відбувається через особисте звернення мешканців громади до кол-центру організації.

Яка сума допомоги та куди звертатись для подання заяви

Населення Сумської та Чернігівської областей можуть зареєструватись у місцевих органах влади зі заявою про включення до програми.

Мешканці Кушугумської громади у Запорізькій області мають зателефонувати на гарячу лінію відділу грошової допомоги з 9 до 16 годин у робочі дні за номерами телефонів:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

Розмір такої допомоги складає 3600 грн на місяць на одного члена сім’ї протягом 3 місяців, тобто 10 800.

Перерахування коштів здійснюється через відділення Ощадбанку, Укрпошти чи ПриватБанку або переказом на розрахунковий рахунок IBAN будь-якого банку України.

Список необхідних документів

Кожен член родини має подати:

паспорт громадянина України;

ІПН;

свідоцтво про народження дітей;

реквізити IBAN (для переказу коштів на банківську карту);

акт про пошкодження житла;

інші документи, що підтверджують категорію вразливості (медичні довідки, свідоцтво про смерть, посвідчення особи з інвалідністю тощо).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які особи та де можуть отримати грошову допомогу на придбання рецептурних ліків.