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Заяву на допомогу можна подати дистанційно: населення яких областей отримає 10 800 гривень

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня Новина оновлена 05 березня 2024, 13:19
Гривня. Фото Мінфін

Це відбудеться у трьох областях

Міжнародні фонди надають українцям з різних міст грошову допомогу. Французька гуманітарна організація Acted виплачуватиме гроші у Сумській, Чернігівській та Запорізькій області.

Як повідомляється на сайті to4ka.fun, розмір такого нарахування складає 10 800 і здійснюватиметься він в розмірі 3 600 протягом 3 місяців. Допомогу будуть перераховувати на картку будь-якого банку.

Хто отримає допомогу у Сумській області

У Сумській області допомогу можуть отримати мешканці, чиї будинки пошкоджені або зруйновані через бойові дії, та які залишаються жити у таких громадах:

  • Шосткинський район: Шалигінська, Свеська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Дружбівська, Есманська громади;
  • Конотопський район: Путивльська ОТГ;
  • Сумський район: Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська громади;
  • Охтирський район: Великописарівська ОТГ.

Варто зауважити, що подання заяви відбувається тільки за списками органів місцевого самоврядування.

Які особи мають право на виплату у Чернігівській області

В Чернігівській області зареєструватися на отримання грошової допомоги можуть тільки жителі Красненського старостату (Іванівська ОТГ Чернігівського району).

Умовою для участі у програмі є:

  • пошкоджене або зруйноване внаслідок війни житло;
  • проживання на момент реєстрації у Красненському старостаті.

Реєстрація відбувається за списками територіальних органів влади.

Категорії населення, яким перерахують гроші у Запорізькій області

В Запорізькій області реєструють домогосподарства мешканців Кушугумської громади, в яких є члени сім’ї наступних категорій вразливості:

  • троє або більше дітей до 18 років;
  • діти до двох років;
  • вагітні жінки;
  • люди з інвалідністю 1 або 2 групи;
  • люди з тяжкими хронічними захворюваннями;
  • люди похилого віку (60+);
  • домогосподарства, очолювані жінками;
  • домогосподарства, очолювані батьками-одинаками;
  • домогосподарства, чиє житло пошкоджено або зруйновано через війну;
  • сім’ї, члени яких загинули або дістали поранення через збройний конфлікт;
  • сім’ї, евакуйовані з зони активних бойових дій протягом останніх 30 днів;
  • сім’ї, які переміщені з зони активних бойових дій, але не зареєстровані як ВПО.

Реєстрація відбувається через особисте звернення мешканців громади до кол-центру організації.

Яка сума допомоги та куди звертатись для подання заяви

Населення Сумської та Чернігівської областей можуть зареєструватись у місцевих органах влади зі заявою про включення до програми.

Мешканці Кушугумської громади у Запорізькій області мають зателефонувати на гарячу лінію відділу грошової допомоги з 9 до 16 годин у робочі дні за номерами телефонів:

  • +38 (067) 131 10 02;
  • +38 (063) 453 57 10;
  • +38 (095) 285 29 84.

Розмір такої допомоги складає 3600 грн на місяць на одного члена сім’ї протягом 3 місяців, тобто 10 800.

Перерахування коштів здійснюється через відділення Ощадбанку, Укрпошти чи ПриватБанку або переказом на розрахунковий рахунок IBAN будь-якого банку України.

Список необхідних документів

Кожен член родини має подати:

  • паспорт громадянина України;
  • ІПН;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • реквізити IBAN (для переказу коштів на банківську карту);
  • акт про пошкодження житла;
  • інші документи, що підтверджують категорію вразливості (медичні довідки, свідоцтво про смерть, посвідчення особи з інвалідністю тощо).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які особи та де можуть отримати грошову допомогу на придбання рецептурних ліків.

Теги:
#Чернігівська область #Соціальні виплати #Виплати #Грошова допомога #Сумська область #Запорізька область