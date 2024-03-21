"Райффайзен" потрапив під приціл США через угоду з компанією російського олігарха: що відомо

Після США банком зацікавились у Єврокомісії

Австрійський Raiffeisen Bank International, який продовжує вести справи в Росії, навіть попри те, що вона почала вторгнення в Україну, опинився під увагою США. Вашингтон зацікавила велика угода з компанією, яка належить росіянам.

Як пише Reuters з посиланням на обізнані джерела, Raiffeisen купує частку у віденській компанії Strabag у компанії, пов’язаної з російським олігархом Олегом Дерипаскою, який перебуває під санкціями.

Зазначається, що банк запропонував угоду, яка може розблокувати частину багатомільярдних коштів, які застрягли в Росії після початку вторгнення в Україну. При цьому представники Казначейства США вже висловили своє занепокоєння як керівництву банку, так і владі Австрії.

Якщо Raiffeisen все одно продовжить просувати її і буде доведено, що вона порушує санкційний режим, то банк може потрапити під вторинні санкції, повідомляють джерела видання. Зазначається, що австрійська влада вже порекомендувала керівництву утриматися від угоди, та й схоже, що сам банк теж схиляється до того, щоб відмовитись від неї.

"Зрозуміло, що RBI не буде укладати будь-які угоди, які порушували б санкції або піддавали б RBI ризику санкцій", — заявив виданню представник банку.

Представник Дерипаски своєю чергою послався на заяви олігарха про те, що він не контролює компанію, яка володіє акціями Strabag.

При цьому видання повідомляє, що структура США, яка стежить за виконанням санкцій, вже почала перевіряти діяльність Raiffeisen у Росії, а до Відня вже неодноразово приїжджали представники Мін’юсту США.

Зазначається, що після публікації інформації у ЗМІ представники Єврокомісії теж звернулися до австрійського уряду за роз’ясненням.

Як повідомлялося раніше, Австрія вже чинила тиск на Україну через те, що та включила Raiffeisen до списку спонсорів війни. Зрештою, Київ не став виключати банк із цього списку, оскільки немає чіткого розуміння того, що він має намір розірвати зв’язки з країною-агресором.