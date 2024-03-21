"Райффайзен" попал под прицел США из-за сделки с компанией российского олигарха: что известно

После США банком заинтересовались в Еврокомиссии

Австрийский Raiffeisen Bank International, который продолжает вести дела в России даже несмотря на то, что она начала вторжение в Украину, оказался под вниманием США. Вашингтон заинтересовала крупная сделка с компанией, принадлежащей россиянам.

Как пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники, Raiffeisen покупает долю в венской компании Strabag у компании, связанной с российским олигархом Олегом Дерипаской, который находится под санкциями.

Отмечается, что банк предложил сделку, которая может разблокировать часть многомиллиардных средств, застрявших в России после начала ее вторжения в Украину. При этом представители Казначейства США уже выразили свою обеспокоенность как руководству банка, так и властям Австрии.

При том, если Raiffeisen все равно продолжит продвигать ее и будет доказано, что она нарушает санкционный режим, то банк может угодить под вторичные санкции, сообщают источники издания. Отмечается, что австрийские власти уже порекомендовали руководству воздержаться от сделки, да и похоже, что сам банк тоже склоняется к тому, чтобы отказаться от нее.

"Само собой разумеется, что RBI не будет заключать какие-либо сделки, которые нарушали бы санкции или подвергали бы RBI риску санкций", — заявил изданию представитель банка.

Представитель Дерипаски в свою очередь сослался на заявления олигарха о том что он не контролирует компанию, которая владеет акциями Strabag.

При этом издание информирует, что структура США, следящая за исполнением санкций, уже начала проверять деятельность Raiffeisen в России, а в Вену уже неоднократно приезжали представители Минюста США.

Отмечается, что после публикации информации в СМИ, представители Еврокомиссии тоже обратились к австрийскому правительству за разъяснением.

Как сообщалось ранее, Австрия уже оказывала давление на Украину из-за того, что та включила Raiffeisen в список спонсоров войны. В конечном итоге Киев не стал исключать банк из этого списка, поскольку нет четкого понимания того, что он намерен разорвать связи со страной-агрессором.