Догралися: США погрожують ввести санкції проти найбільшого банка Австрії через бізнес в Росії

У 2023 році Raiffeisen Bank заробив у Росії 1,3 млрд євро

Найбільший австрійський банк зі світовим ім'ям Raiffeisen Bank International (RBI) може потрапити під американські санкції. Причина в тому, що банк все ще веде бізнес у Росії, залишаючись одним з восьми західних банків, які працюють на території країни-агресора.

Про це пише видання EUobserver. Відомо, що Raiffeisen Bank отримав попередження від Міністерства фінансів США.

Американський Мінфін пообіцяв відрізати банк від фінансової системи світу у тому випадку, якщо Raiffeisen Bank продовжить бізнес в РФ та фінансування російських терористів. Пресслужба банку відмовилася від коментарів, коли видання звернулося із запитом.

У 2023 році Raiffeisen Bank заробив у Росії 1,3 млрд євро. На території РФ знаходиться 490 філій банку, де працюють майже 10 тисяч осіб. Щобільше, банк не тільки фінансує податками російський терористичний режим – він також надає кредитні пільги військовослужбовцям російської терористичної армії.

У Міністерстві фінансів США не відповіли на запитання видання щодо можливості санкцій проти інших банків, які все ще працюють у Росії. Окрім Raiffeisen Bank, там залишилося ще сім західних банків. Це нідерландський ING, німецькі Commerzbank і Deutsche Bank, скандально відомий угорський OTP Bank, італійські Intesa SanPaolo та Unicerdit, а також шведський банк SEB. Зокрема саме Commerzbank розповів виданню, що представники Мінфіну США також попередили банк про загрозу санкцій через бізнес у Росії.

Як раніше писав "Телеграф", Україна не виключила австрійський Raiffeisen Bank International зі списку спонсорів війни. Найбільший західний банк, що працює на території Росії, закликали розірвати зв’язки з Москвою.