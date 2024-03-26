Деякі українці отримають грошову допомогу на 3 місяці: де саме нараховуватиметься виплата
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Є список документів, які необхідні для реєстрації на виплату
Міжнародна гуманітарна організація CARE спільно з Консорціумом реагування буде виплачувати фінансову допомогу жителям міста Лимана Донецької області. Розмір нарахування буде складати 10 800 гривень.
Як мовиться на сайті to4ka.fun, вона передбачена в сумі 3 600 гривень на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців. Допомога 10 800 очікується одним платежем на кожного члена домогосподарства.
Виплати надаються населенню з такими критеріями вразливості:
- особам із хронічними захворюваннями та/або таким, що потребують дорогого лікування або догляду,
- вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю, з дітьми до 2 років,
- сім’ям із трьома і більше дітьми та/або новонародженими до 2 років,
- людям з інвалідністю 1 і 2 групи, зокрема дітям з інвалідністю до 18 років або інвалідність з дитинства.
- батькам-одинакам,
- людям, старшим за 60 років.
Які документи потрібні для нарахування
Кожному члену родини для реєстрації необхідні документи:
- паспорт,
- ІПН,
- свідоцтво про народження дітей,
- документи, що підтверджують критерій уразливості,
- IBAN номер розрахункового рахунку,
- підписана згода на обробку персональних даних від голови домогосподарства, шаблон для заповнення надається під час реєстрації.
Подати заяву може одна людина зі сім'ї протягом 26-29 березня. Приймання заявок відбуватиметься в порядку, що відповідає адресам проживання.
Отримати відомості про місце і час реєстрації, можна зателефонувавши до Управління Соцзахисту населення Лиманської міської ради за номерами:
- 066 278 23 26,
- 062 612 72 02,
- 062 612 72 03.
Якщо з'являться запитання, то відповіді на них можна знайти, зателефонувавши на гарячу лінію CARE — 0 800 300 960.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, жителі яких 6 областей отримають грошову допомогу в розмірі 10 800 гривень.