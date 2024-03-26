Деякі українці отримають грошову допомогу на 3 місяці: де саме нараховуватиметься виплата

Є список документів, які необхідні для реєстрації на виплату

Міжнародна гуманітарна організація CARE спільно з Консорціумом реагування буде виплачувати фінансову допомогу жителям міста Лимана Донецької області. Розмір нарахування буде складати 10 800 гривень.

Як мовиться на сайті to4ka.fun, вона передбачена в сумі 3 600 гривень на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців. Допомога 10 800 очікується одним платежем на кожного члена домогосподарства.

Виплати надаються населенню з такими критеріями вразливості:

особам із хронічними захворюваннями та/або таким, що потребують дорогого лікування або догляду,

вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю, з дітьми до 2 років,

сім’ям із трьома і більше дітьми та/або новонародженими до 2 років,

людям з інвалідністю 1 і 2 групи, зокрема дітям з інвалідністю до 18 років або інвалідність з дитинства.

батькам-одинакам,

людям, старшим за 60 років.

Які документи потрібні для нарахування

Кожному члену родини для реєстрації необхідні документи:

паспорт,

ІПН,

свідоцтво про народження дітей,

документи, що підтверджують критерій уразливості,

IBAN номер розрахункового рахунку,

підписана згода на обробку персональних даних від голови домогосподарства, шаблон для заповнення надається під час реєстрації.

Подати заяву може одна людина зі сім'ї протягом 26-29 березня. Приймання заявок відбуватиметься в порядку, що відповідає адресам проживання.

Отримати відомості про місце і час реєстрації, можна зателефонувавши до Управління Соцзахисту населення Лиманської міської ради за номерами:

066 278 23 26,

062 612 72 02,

062 612 72 03.

Якщо з'являться запитання, то відповіді на них можна знайти, зателефонувавши на гарячу лінію CARE — 0 800 300 960.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, жителі яких 6 областей отримають грошову допомогу в розмірі 10 800 гривень.