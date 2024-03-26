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Деякі українці отримають грошову допомогу на 3 місяці: де саме нараховуватиметься виплата

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня Новина оновлена 26 березня 2024, 13:48
Гривня. Фото Укрінформ

Є список документів, які необхідні для реєстрації на виплату

Міжнародна гуманітарна організація CARE спільно з Консорціумом реагування буде виплачувати фінансову допомогу жителям міста Лимана Донецької області. Розмір нарахування буде складати 10 800 гривень.

Як мовиться на сайті to4ka.fun, вона передбачена в сумі 3 600 гривень на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців. Допомога 10 800 очікується одним платежем на кожного члена домогосподарства.

Виплати надаються населенню з такими критеріями вразливості:

  • особам із хронічними захворюваннями та/або таким, що потребують дорогого лікування або догляду,
  • вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю, з дітьми до 2 років,
  • сім’ям із трьома і більше дітьми та/або новонародженими до 2 років,
  • людям з інвалідністю 1 і 2 групи, зокрема дітям з інвалідністю до 18 років або інвалідність з дитинства.
  • батькам-одинакам,
  • людям, старшим за 60 років.

Які документи потрібні для нарахування

Кожному члену родини для реєстрації необхідні документи:

  • паспорт,
  • ІПН,
  • свідоцтво про народження дітей,
  • документи, що підтверджують критерій уразливості,
  • IBAN номер розрахункового рахунку,
  • підписана згода на обробку персональних даних від голови домогосподарства, шаблон для заповнення надається під час реєстрації.

Подати заяву може одна людина зі сім'ї протягом 26-29 березня. Приймання заявок відбуватиметься в порядку, що відповідає адресам проживання.

Отримати відомості про місце і час реєстрації, можна зателефонувавши до Управління Соцзахисту населення Лиманської міської ради за номерами:

  • 066 278 23 26,
  • 062 612 72 02,
  • 062 612 72 03.

Якщо з'являться запитання, то відповіді на них можна знайти, зателефонувавши на гарячу лінію CARE — 0 800 300 960.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, жителі яких 6 областей отримають грошову допомогу в розмірі 10 800 гривень.

Теги:
#Донецька область #Допомога #Соціальні виплати #Виплати #Грошова допомога