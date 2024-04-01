Выплата на оздоровление: какая категория лиц и где может получить до 20 тыс грн

Сумма зависит от стоимости путевки

Дети, проживающие в Херсонской области, имеют право на одноразовую материальную помощь на оздоровление. Суммы выплаты не могут превышать 20 тысяч гривен.

Как сообщили в Херсонской ОВА на своей странице в Facebook, жители Херсонской области в возрасте от 7 до 18 лет со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий, могут получить единовременную денежную помощь на оздоровление и психологическую реабилитацию.

Размер начисления зависит от стоимости путевки, приобретенной родителями или по заключенному договору. Однако она не должна быть выше 20 тысяч гривен на одного человека.

Какие документы нужно собрать и где получить помощь

Для получения помощи лицу необходимо предоставить следующие документы:

копию паспорта гражданина Украины (иного документа, удостоверяющего личность заявителя);

копию карты налогоплательщика;

копию свидетельства рождения ребенка;

копию паспорта ребенка (при наличии);

копию документа, подтверждающего установление опеки над ребенком (при наличии);

справку с указанием реквизитов счета заявителя в банке по стандарту IBAN;

копию выписки из реестра территориальной общины, содержащей информацию о задекларированном/зарегистрированном месте жительства;

копию соответствующего решения о предоставлении ребенку статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;

копию путевки или договора о предоставлении услуг по оздоровлению или психологической реабилитации или иного документа, подтверждающего намерения заявителя.

Подать заявку можно обратившись в органы социальной защиты населения за зарегистрированным местом жительства или пребывания ребенка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, жители каких областей получат экстренную помощь в размере 33 тысяч гривен.