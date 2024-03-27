Грошова допомога для ВПО та тих, хто повернувся з-за кордону: в якому місті здійснюється виплата

Вона буде нараховуватись протягом пів року

Для родин, які повернулись з-за кордону, почали проживати у Миколаєві чи області та ще не встигли працевлаштуватись, передбачена державна допомога.

Як повідомили у департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, сума такої виплати залежить від розміру прожиткового мінімуму для 3 категорій осіб. Допомога буде здійснюватись протягом 6 місяців.

Кому буде нараховано виплату в Миколаєві та області

для сімей з-поміж ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ протягом часу, за який враховуються доходи;

для сімей, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, не перебувають на обліку як ВПО і якщо в таких сім’ях є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ, – звернутися у такому випадку можна не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення.

Така допомога здійснюватиметься з метою стимулювання до працевлаштування непрацюючих осіб.

Якщо в сім’ї є декілька непрацюючих осіб, то такі особи протягом двох місяців із дня призначення допомоги повинні знайти роботу, зареєструватися підприємцем чи безробітним тощо. Серед заходів стимулювання є також перебування на обліку в службі зайнятості для отримання ваучера на навчання.

У разі, якщо така особа не здійснила захід щодо сприяння зайнятості, то виплата припиняється після двох місяців.

Вимога щодо працевлаштування не застосовується до одного отримувача допомоги з сім’ї, якщо така сім’я:

проживає на територіях бойових дій і ця працездатна особа доглядає за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю, або особою, старше 80 років;

проживає на території, для якої бойові дії завершені чи території, що не включена до Переліку Мінреінтеграції, але у закладах дошкільної освіти чи закладах загальної середньої освіти, що розташовані у територіальній громаді, в якій проживає сім’я, відсутні місця або навчання повністю або частково проводиться в режимі онлайн.

На сайті зауважили, що допомога малозабезпеченим сім’ям призначається, якщо їх сукупний розмір доходів не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї. Розмір виплати становить як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Варто нагадати, що з січня 2024 року рівень прожиткового мінімуму становить:

для працездатних осіб – 55% прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (1665,40 гривень);

для дітей – 140% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (до 6 років – 3 588,20 гривень, від 6 до 18 років – 4474,40 гривень);

для осіб, які втратили працездатність – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривень).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителі Лимана, що на Донеччині, отримають фінансову допомогу. Для цього треба відповідати певним критеріям вразливості.