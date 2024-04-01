ШІ також назвав розмір мінімалки, який він вважає більш "адекватним"

З 1 квітня в Україні зросла мінімальна зарплата разом із низкою інших соцвиплат. Її розмір зріс на 900 грн — з 7100 до 8000 гривень. Наскільки комфортною є ця сума для життя в Україні — ми вирішили запитати у штучного інтелекту. Для цього попросили одне й теж у трьох мовних моделей — популярного СhatGPT, а також Gemini та Сlaude.

Щоб було з чим порівнювати — зібрали середньостатистичну інформацію про основні витрати українців та "згодували" ці дані нейромережам. Це оренда житла, комуналка, їжа, транспорт, мобільний зв’язок та Інтернет, а також деякі мінімальні витрати на лікування та розваги. Роз’яснення про ці цифри ви можете прочитати знизу, а ми перейдемо до того, що думають "штучні мізки" про мінімалку. Як "висловився" СhatGPT, для виживання тут потрібен творчий підхід і залізний оптимізм.

ЖИТЛО (Gemini)

Забудьте про затишні "однушки". Ваша нова оселя – це орендована "кімната з видом на сусідів" за 2500-3000 грн. Або ж якщо ви екстремал і вас не лякає чиєсь хропіння на сусідньому ліжку, то краще брати і ліжко місце, вартість якого в Україні починається від 1500 грн.

КОМУНАЛКА ТА ІНТЕРНЕТ (ChatGPT-4)

Економлячи на опаленні, з носінням додаткового светра вдома та використанням інтернету в громадських місцях ви не просто заощаджуєте кошти, а й стаєте частиною "зеленої" революції та місцевої спільноти.

ЇЖА (Claude)

Не хвилюйся, ти можеш пережити на самій гречці та буряках, заощаджуючи таким чином на харчуванні. Просто уявляй, що ти учасник експерименту з виживання в умовах бідності. Виходом стануть магазини з акційними товарами, ретельний підбір продуктів за ціною/калорійністю, відмова від ресторанів та фастфуду. Можливо, навіть городик на підвіконні?

Транспорт і розваги (ChatGPT-4)

Беремо велосипед або переходимо на піші екскурсії. Не тільки заощадите, а й отримаєте безкоштовну фізичну активність. Розваги? Час згадати дитинство і переконатися, що найкращі розваги — це ті, що не коштують нічого. Парки, музеї з безкоштовним входом і вуличні фестивалі стануть вашими найкращими друзями.

Також штучний інтелект додав, якою на його "думку", мала би бути мінімалка в Україні. ChatGPT і Gemini вважають, що це 15 тисяч грн. Така сума нібито може закрити базові потреби, ще й на чорний день щось лишиться.

"Якщо чесно, то мінімальна зарплата в Україні має становити не менше 20000 гривень на місяць, щоб забезпечити гідний рівень життя," — своєю чергою написав Claude. Цифри, які ми вказали для штучного Інтелекту:

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири на місяць: 6800 грн (Держстат)

Кімнати — 2500-3500 грн, а ліжкомісця — від 1500 грн (дані сайтів оренди)

Витрати на їжу — в середньому 42% (дослідження Picodi)

Витрати на комуналку 13-14% доходу (Держстат)

Транспортні витрати 500-1000 грн, якщо враховувати лише громадський транспорт в режимі "дім-робота"

Розваги — опціонально. Скромно можна віднести до розваг похід у кіно за 200 грн, якщо без попкорну.

Також попросили врахувати можливі витрати на легкі захворювання.

До слова, раніше ми вже писали, якою мала би бути в Україні зарплата для комфортного життя, на думку ШІ. Для аналізу також пропонували оцінити середню вартість оренди та інших витрат. Зазначимо, що ріст мінімалки вплине і на зростання соцвиплат.