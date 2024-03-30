Підвищення соцвиплат з 1 квітня: кому з українців чекати покращення

Мінімальна зарплатня з 1 квітня зросте до 8 000 грн, що вплине і на ріст соцвиплат

В Україні після підвищення пенсій у березні 2024 року, можуть зрости й деякі соціальні виплати. Це пов'язано зі збільшенням мінімальної заробітної платні, яка вже з першого квітня становитиме 8 000 грн замість 7 100 грн.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. За його даними, це вже друге підвищення зазначеної базової величини мінімальної зарплати у нинішньому році.

У першу чергу, підвищення виплат стосуватиметься деяких 65-річних пенсіонерів з тривалим страховим стажем. А точніше 35 років — для чоловіків, та 30 років — для жінок.

Згідно із законодавством, мінімальна пенсія для таких пенсіонерів не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати. Тому ця категорія українців повинна отримувати не менше 3200 грн. У середньому, зазначені виплати зростуть на 280 грн.

"Мінімальна сума декретних виплат на місяць не може бути нижчою, ніж мінімальна заробітна плата, максимальна – не може перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску", — йдеться у повідомлені.

Зростання виплат стосуватиметься, у першу чергу, відпусток і лікарняних, пов’язаних із вагітністю та пологами. Також з 1 квітня традиційно зростуть пенсії в українців, котрі на заслуженому відпочинку продовжують працювати.

Раніше "Телеграф" писав, як українцям отримати евакуаційні виплати в сумі 2 або 3 тис. грн.