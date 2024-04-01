ИИ также назвал размер минималки, который он считает более "адекватным"

С 1 апреля в Украине выросла минимальная зарплата вместе с рядом других соцвыплат. Ее размер увеличился на 900 грн — с 7100 до 8000 гривен. Насколько комфортна эта сумма для жизни в Украине — мы решили спросить у искусственного интеллекта. Для этого попросили одно и тоже у трех языковых моделей – популярного СhatGPT, а также Gemini и Сlaude.

Чтобы было с чем сравнивать, собрали среднестатистическую информацию об основных расходах украинцев и "скормили" эти данные нейросетям. Это аренда жилья, коммуналка, еда, транспорт, мобильная связь и Интернет, а также некоторые минимальные затраты на лечение и развлечения. Разъяснения об этих цифрах вы можете прочесть снизу, а мы перейдем к тому, что думают "искусственные мозги" о минималке. Как "выразился" СhatGPT, для выживания здесь нужен творческий подход и железный оптимизм.

ЖИЛЬЕ (Gemini)

Забудьте об уютных "однушках". Ваш новый дом – это арендованная "комната с видом на соседей" за 2500-3000 грн. Или если вы экстремал и вас не пугает чей-то храп на соседней кровати, то лучше брать и койко-место, стоимость которого в Украине начинается от 1500 грн.

КОММУНАЛКА И ИНТЕРНЕТ (ChatGPT-4)

Экономя на отоплении, с ношением дополнительного свитера дома и использованием интернета в общественных местах вы не просто экономите средства, но и становитесь частью "зеленой" революции и местного сообщества.

ЕДА (Claude)

Не волнуйся, ты можешь продержаться на самой гречке и свекле, экономя таким образом на питании. Просто представляй, что ты участник эксперимента по выживанию в условиях нищеты. Выходом станут магазины с акционными товарами, тщательный подбор продуктов по цене/калорийности, отказ от ресторанов и фастфуда. Может быть, даже городик на подоконнике?

Транспорт и развлечения ( ChatGPT-4)

Берем велосипед или переходим на пешие экскурсии. Не только сэкономите, но получите бесплатную физическую активность. Развлечения? Пора вспомнить детство и убедиться, что лучшие развлечения — это не стоящие ничего. Парки, музеи с бесплатным входом и уличные фестивали станут вашими лучшими друзьями.

Также искусственный интеллект добавил, какой по его "мнению" должна быть минималка в Украине. ChatGPT и Gemini считают, что это 15 тысяч грн. Такая сумма якобы может закрыть базовые нужды, еще и на черный день что-нибудь останется.

"Если честно, то минимальная зарплата в Украине должна составлять не менее 20000 гривен в месяц, чтобы обеспечить достойный уровень жизни", — в свою очередь написал Claude. Цифры, которые мы указали для искусственного интеллекта:

Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в месяц: 6800 грн (Госстат)

Комнаты — 2500-3500 грн, а койкоместа — от 1500 грн (данные сайтов аренды)

Расходы на еду – в среднем 42% ( исследование Picodi)

Расходы на коммуналку 13-14% дохода (Госстат)

Транспортные расходы 500-1000 грн, если учитывать только общественный транспорт в режиме "дом-работа"

Развлечения – опционально. Скромно можно отнести к развлечениям поход в кино за 200 грн, если без попкорна.

Также попросили учесть возможные затраты на лёгкие заболевания.

К слову, раньше мы уже писали, какой должна быть в Украине зарплата для комфортной жизни, по мнению ИИ. Для анализа также предлагалось оценить среднюю стоимость аренды и других расходов. Отметим, что рост минималки повлияет и на рост соцвыплат.