Чотири категорії громадян можуть отримати до 3 тисяч гривень: хто може розраховувати

Мінімальна виплата складає 300 гривень

Деякі українці мають право на грошову допомогу від 300 до 3 тисяч гривень. На нарахування розраховуватимуть 4 категорії осіб.

Як повідомили благодійники міжнародної платформи Direct Help, виплата буде здійснюватись для всіх українців, які належать до певних категорій. Щоб отримати виплату, особі треба заповнити заяву.

Кому виплатять гроші

Грошова допомога 2024 від Direct Help від 300 до 3 тисяч гривень призначена для мешканців будь-якого регіону України, однак пріоритетними є:

переселенці;

малозабезпечені сім'ї;

багатодітні родини;

люди з інвалідністю.

Щоб отримати допомогу, українцям потрібно заповнити заявку за посиланням.

Варто звернути увагу, що обов’язком отримувача є зворотний зв’язок зі спонсорами та звітність щодо використаних цільових коштів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка родина в Україні має право на 10 800 гривень.