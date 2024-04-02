Ціни зростуть на 10-15%: які продукти в Україні здорожчають перед Великоднем

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Протягом весни більшість популярних продуктів серед населення будуть дешевшати, але є ймовірність збільшення цін перед Великоднем. Експертка прогнозує це явище тимчасовим.

Вартість зросте на яйця, м'ясо, ковбасні вироби та молочна продукція. Про це повідомила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції Шувар у Львові Тетяна Попович у коментарі для РБК-Україна.

За словами експертки, така тенденція буде пов'язана зі збільшення попиту перед святкуванням Великодня, а також через коливання в цінах на сировину та виробничі витрати.

Щодо прогнозу цін на яйця, то Попович зазначила, що вони можуть залишитись на одному рівні до середини весни, поки не почне збільшуватись пропозиція товару від домашніх господарств.

"Загалом стандартне зростання цін на вищевказані товари обмежується в 10-15% щорічно на передсвятковий період, а потім після Великодня ціни повертаються на попередній рівень", — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як збільшення пропозиції на ринку вплинуло на ціну одного овочу борщового набору.