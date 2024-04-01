Сезонний фактор: у Раді прогнозують здешевлення популярних продуктів

Народний депутат зробив прогноз на весну

В Україні цієї весни вартість основних продуктів навряд чи зміниться. А деякі овочі взагалі почнуть дешевшати.

Такий прогноз дав народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. За його словами, очікується здешевлення деякої продукції тваринництва.

"На мою думку кардинального підвищення цін на продукти не відбудеться. Овочі, які зиму зберігалися в овочесховищах, почнуть дешевшати. Зокрема зменшується ціна на картоплю та цибулю у порівнянні з січнем", – сказав парламентар.

Також, за його словами, будуть дешевшати яйця через те, що у весняно-літній період з’являється багато домашньої продукції. Крім того, попри війну, у центральних та західних областях України з’явилися фермерські господарства, які за якістю та ціною вже конкурують з великими виробниками.

"Ціна на молочну продукцію може несуттєво підвищитися у разі подорожчання палива. У цьому випадку молочка може додати у ціні декілька відсотків через логістику", – підкреслив Соломчук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярні тепличні овочі мають здешевшати перед Великоднем. Експерт пояснив, чому так має відбутись.