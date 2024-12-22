Активіст ініціативи "Армія SOS", керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов розповів про плани росіян щодо створення військ безпілотних систем

Тиждень тому імперський військовий міністр повідомив, що за дорученням путіна на болотах буде створено окремий вид військ — Війська безпілотних систем.

Це буде щось більше, ніж наші Сили безпілотних систем, тому що, по-перше, окремий вид військ має вищий статус, його командувач має більше можливостей.

По-друге, судячи з крихт інформації, що просочилася в мережу, супротивник не збирається повторювати наш досвід і заганяти під крило нового виду військ усіх дроноводів ЗСУ від малого до великого.

Війська безпілотних систем створюють як ударний вид військ, на кшталт ракетних військ, тільки озброєний ударними безпілотниками, переважно середнього і дальнього радіусу дії.

Власне кажучи, нічого з нуля імперці не планують створювати — структури цього нового виду військ уже існують у рамках повітряно-космічних сил РФ, і тепер будуть оформлені в окрему організацію.

На жаль, у нас такі структури дроноводів розпорошені по різних військах і силових відомствах; немає в нас єдиного командування дальніх безпілотних бомбардувань, і це одна з причин, чому ми програємо повітряну війну за кількістю запущених дронів, які вразили цілі.

Ворог вчиться на наших помилках. А ми — ні.

Джерело: пост Касьянова у Facebook.