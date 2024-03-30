В Україні очікують обвал цін на популярний овоч: експерти назвали причину

Очікується, що ціни впадуть на 20-40%

В Україні після Великодня можуть суттєво знизитися ціни на огірки. Причиною тому є те, що наша країна має проблеми з можливістю їх зберігання.

Про це розповів голова громадської організації "Українська аграрна асамблея" Олександр Гапон у ефірі єдиного марафону українських новин.

"Наші огірки якісні, як і інша продукція, але нам її дуже важко зберігати. Є багато складів, які залишилися зараз у Черкаській, Кіровоградській області та Київщині. Але основні ми мали на Херсонщині", — сказав він.

При цьому Гапон наголосив, що найбільш ефективну ціну на огірки можуть запропонувати лише ті країни, які мають найефективнішу систему зберігання. Експерт також зазначає, що українці незабаром побачать падіння цін на цей овоч.

За його словами, щойно в Україні почнеться ґрунтове вирощування, то почнеться і зниження цін десь на 20-40%. Однак це варто чекати вже після Великодня, оскільки у святковий період завжди спостерігається зростання цін.

Як повідомлялося раніше, експерти вважають, що з кінця квітня в Україні мають подешевшати всі овочі, які вирощуються у теплицях. Це станеться через те, що на ринку збільшиться кількість виробників.