Цены вырастут на 10-15%: какие продукты в Украине подорожают перед Пасхой

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В течение весны большинство популярных продуктов среди населения будут дешеветь, но есть вероятность увеличения цен перед Пасхой. Эксперт прогнозирует это явление временным.

Стоимость вырастет на яйца, мясо, колбасные изделия и молочную продукцию. Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции Шувар во Львове Татьяна Попович в комментарии РБК-Украина.

По словам эксперта, такая тенденция будет связана с увеличением спроса перед празднованием Пасхи, а также из-за колебаний в ценах на сырье и производственные расходы.

По прогнозу цен на яйца, Попович отметила, что они могут остаться на одном уровне до середины весны, пока не начнет увеличиваться предложение товара от домашних хозяйств.

"В целом стандартный рост цен на вышеуказанные товары ограничивается в 10-15% ежегодно на предпраздничный период, а затем после Пасхи цены возвращаются на прежний уровень", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как увеличение предложения на рынке повлияло на цену одного овоща борщевого набора.