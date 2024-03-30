Дорожче, ніж торік: як змінилася ціна великоднього кошика

Великдень — одне з найулюбленіших свят в Україні

У неділю, 31 березня католики та низка протестантських церков України святкуватимуть Великдень, а християни східного обряду відзначать це свято 5 травня. Цього дня українці освячують у церквах так званий великодній кошик, куди кладуть низку традиційних продуктів.

Аналітик УКАБ Максим Гопка проаналізував, на скільки змінилися ціни на великодній кошик цього року, пише "24 канал". Наприклад, на продукти для випічки 3-4 пасок піде близько 240 гривень. Для порівняння, це лише на 1,4% більше, ніж минулого року, але на 28% більше, ніж у 2022 році.

Вартість паски не сильно відрізняється від торішньої, хоча ціна одних інгредієнтів (наприклад, вершкового масла) зросла, а інших, навпаки, впала. Найбільше порівняно з 2023 роком подешевшали яйця (на 18%) з 70,51 до 57,50 гривень за десяток. Також відчутно знизилася вартість цукру (на 16%) за кілограм.

Ціни на продукти для випікання паски в 2024 році:

борошно — 23,23 гривні за кілограм

молоко – 39 гривень за півлітра,

цукор – 8,6 гривні за 300 грамів,

вершкове масло — 72 гривні за 200 грамів,

яйця – 46 гривень за 8 штук,

дріжджі сухі – 13 гривень за 12 грамів,

родзинки – 39 гривень за 200 грамів,

цукрова пудра – 6,5 гривні за 100 грамів,

ванілін – 7,1 гривні упаковка.

Інші традиційні великодні продукти за рік теж не продемонстрували суттєвого зростання цін. Наприклад, свинина, яку активно купують на свято, за рік подорожчала в середньому на 4%. Деякі позиції показали більш високу динаміку зростання цін.

ошийок подорожчав найбільше (13%) — 236 гривень за кг

лопатка (5%) — 162 гривень за кг

грудинка (6%), коштує 160 гривень за кіло

Яйця, які на Великдень прийнято фарбувати у великих кількостях, а також використовувати у різних стравах, не дорожчають до Великодня, як це зазвичай буває. У середньому десяток яєць у супермаркетах зараз коштує 56 – 59 гривень за десяток, що на 22% менше, ніж торік.

Детальніше про ціни на яйця перед великодніми святами читайте у статті "Телеграфа": Ринок яєць "зламався": що відбувається з цінами напередодні католицької Пасхи

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде із цінами на тепличні овочі перед Великоднем 5 травня. Прогнози оптимістичні.