Якість на складах погіршується: що буде з ціною на важливий овоч надалі

За два дні вона знизилась в ціні на 26%

Вартість білокачанної капусти продовжує падати й така негативна ситуація пов'язана зі поганою якістю овочу внаслідок довгого зберігання. Експерти зазначають, що здешевшання продовжиться і надалі.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, за вихідні білокачанна капуста здешевшала на 26%. Наразі її вартість коливається в межах 5-10 гривень, хоча минулого тижня максимальна ціна складала 12 гривень.

Тенденцію до зниження цін учасники ринку пов’язують зі стрімким погіршенням якості через тривале зберігання капусти в місцевих господарствах та знижування попиту на цей товар.

У проєкті додають, що зараз капуста в Україні коштує в середньому на 55% дешевше, ніж рік тому. На початок квітня 2023 року вартість цієї продукції становила 15-18 грн/кг (0,38-0,46 дол.).

Водночас аналітики прогнозують, що ціни на капусту продовжать падати через погіршення її якості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про стрімке зниження ціни на популярний овоч.