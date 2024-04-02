Є на кухні у кожної хазяйки: в Україні подешевшали три важливі продукти

Нові ціни бережуть гаманець

Поки в Україні готуються до подорожчання яєць, м'яса, ковбасних виробів та молока, супермаркети переписали ціни на базові продукти. Сіль, цукор та борошно подешевшали.

Про це йдеться на сайті Мінфіну. Базові продукти, які є на кухні у кожної хазяйки, стали ще доступнішими, хоч вартість й знизилась не набагато в порівнянні з березнем 2024 року.

Ціни в Україні на цукор

Середня вартість базового продукту складає 28,60 грн/кг. Вартість оновилась ще 1 квітня. При цьому у минулому місяці середня ціна цукру складала 29,78 грн/кг.

Вартість солі на початку квітня

На сайті Мінфіну вказано, що морська харчова сіль має середню ціну у 31,80 грн/кг. Вона здешевшала трохи менш як на дві гривні. У березні середня ціна базового продукту складала 33,71 грн/кг.

Ціни на пшеничне борошно

За пачку пшеничного борошна "Хуторок" вагою 2 кг доведеться заплатити 40 гривень 15 копійок, повідомляє Мінфін. У березні середня вартість продукту була 41,26 грн.

Зазначимо, з кінця березня не змінилась ціна 1 кг пшеничного борошна "Хуторок". За нього просять 23,23 грн. Проте якщо брати до уваги середню ціну березня, то продукт подорожчав. У минулому місяці за середнім показником 1 кг борошна продавали за 22,51 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв про здешевшання основних продуктів навесні 2024 року. Категорії, які впадуть у ціні, назвав член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.