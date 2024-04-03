Качество на складах ухудшается: что будет с ценой на важный овощ в дальнейшем

За два дня она снизилась в цене на 26%

Стоимость белокочанной капусты продолжает падать и такая отрицательная ситуация связана с плохим качеством овоща из-за долгого хранения. Эксперты отмечают, что удешевление продолжится и дальше.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, за выходные белокочанная капуста подешевела на 26%. Теперь ее стоимость колеблется в пределах 5-10 гривен, хотя на прошлой неделе максимальная цена составляла 12 гривен.

Тенденцию к снижению цен участники рынка связывают с стремительным ухудшением качества из-за длительного хранения капусты в местных хозяйствах и снижения спроса на товар.

В проекте добавляют, что сейчас капуста в Украине стоит в среднем на 55% дешевле, чем годом ранее. На начало апреля 2023 стоимость этой продукции составляла 15-18 грн/кг (0,38-0,46 долл.).

В то же время аналитики прогнозируют, что цены на капусту продолжат падать из-за ухудшения ее качества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о стремительном снижении цены на популярный овощ.