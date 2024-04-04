Один з них точно є вдома: як змінились ціни на два популярні фрукти у квітні

Мінфін дав актуальні цінники

Більшості популярних овочів в Україні поступово дешевшають. Така тенденція не оминула і виноград, однак яблука, навпаки, додали в ціні.

За даними порталу "Мінфін", за останній місяць вартість яблук виросла на майже 1 та 3 гривні, залежно від сорту. А от виноград на прилавках магазинів здешевшав на 10,86 гривні.

Ціни на яблука в супермаркетах

Наразі яблуко українське коштує в середньому 21,26 гривні за кілограм, а яблука Айдаред — в середньому 26,60 гривні за кіло. Найдорожча продукція українського яблука наявна в Metro, а Айдаред — у Varus.

Місяцем раніше цей продукт можна було придбати за 20,49 та 23,96 гривні відповідно.

Вартість винограду

На початку квітня ціна на виноград коливається від 249,48 до 269 гривень за кіло. Найдорожчу пропозицію фрукта можна придбати у Novus.

Водночас виноград протягом березня-квітня здешевшав зі середніх 267,02 до 256,16 гривні за кіло, тобто на 10,86 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому какао стрімко дорожчає і як це відобразиться на цінах шоколаду в Україні.