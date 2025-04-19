"Ми заявили гранично ясно": Келлог жорстко висловився про Україну в НАТО

Вступ до НАТО для України є "недосяжною метою"

У США кажуть, що Україна не стане частиною НАТО. Там зазначають, що розмови з цього приводу знято з порядку денного.

Про це розповів спеціальний представник президента США по Україні Кіт Келлог в ефірі Fox News. За його словами, Вашингтон нібито говорив про це Києву ще з 2008 року.

"Ми заявили гранично ясно: НАТО поза обговореннями. Ви (Україна) не станете частиною НАТО. Ця думка не нова. Ми говоримо про це з 2008 року, коли тодішній посол США у РФ Вільям Бернс сказав держсекретарю США Кондолізі Райс, що це недосяжна мета", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 17 квітня в Парижі пройшли переговори між делегаціями України, США та Франції, щоб обговорити план завершення війни. Однак пізніше стало відомо, що план не передбачає повне завершення війни, а лише тимчасове припинення вогню.

За даними ЗМІ, у ньому прописано, що нібито Росія збереже контроль над окупованими територіями, отримає послаблення санкцій, а Україна відмовиться від прагнення вступити до НАТО. Для набуття нею чинності необхідно, щоб Москва погодилася піти на припинення вогню.

Варто зазначити, що буквально 15 квітня генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що Україна неодмінно стане частиною Альянсу.