Какао стає "золотим": чому так і що буде з цінами на шоколад в Україні

Такі зміни точно вплинуть на кінцевий продукт

Ціни на какао досягли рекорду, адже відбулись здорожчання палива, складні погодні умови та хвороби на плантаціях. Протягом цього року цей товар виріс у вартості майже на 100%.

Як мовиться у CNBC, ф'ючерси у травні 2023 року виросли до 10 030 доларів США за метричну тонну. Цей період став першим, коли ціна товару перевищила позначку 10 000 доларів.

Два найбільші виробники, які постраждали від сильних дощів, сухої спеки та хвороб на плантаціях — Кот-д’Івуар і Гана. У цих країнах вирощувалось близько 70% какао від світового виробництва.

За даними Міжнародної організації з виробництва какао (International Cocoa Organization), наприкінці 2023 року проливний дощ і поширення хвороби чорних стручків у двох країнах вплинули на сільське господарство. Окрім того, на ріст цін також вплинуло ускладнення постачання бобів до порту.

"Оскільки ці дві провідні країни-виробники постачають близько двох третин світового виробництва какао-бобів, будь-які зміни у їхньому виробництві, як правило, мають значний вплив на ринок какао", — заявили в ICCO.

Згідно з лютневим звітом ICO, прибутки у порти Кот-д’Івуару та Гани впали на 28% і 35% відповідно до початку сезону порівняно з тим же періодом минулого року.

Водночас компанія Hershey очікує стабільне зростання продажів цього року через здорожчання какао. Вона повідомила про чистий прибуток у четвертому кварталі складає 349 мільйонів доларів. Ця сума є на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Якщо ми дивимось на ці рекордні ціни на какао, це, звичайно, динамічний ринок, і це виклик, але ми вже стикалися з нестабільністю ринку та коливаннями витрат на виробництво", — сказала CNBC у лютому генеральний директор Hershey Мішель Бак.

Що кажуть експерти

Президент асоціації Укркондпром Олександр Балдинюк дав прогноз для "Телеграфу" і розповів, що до кінця літа цінник на шоколад в Україні може вирости до 50 гривень за 85 грамів, а до кінця року — 60-70 гривень.

Щодо імпортного товару, то тоді вартість за 100 грамів влітку складатиме до 200 гривень, хоча вже наразі ціна коливається в межах 100-150 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який популярний продукт здорожчав на 70 гривень лише за один місяць.