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Ще двох підлітків затримали копи. Що їм світить за напад на військового (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Поліція затримала хлопців, які побили військового Новина оновлена 19 квітня 2025, 14:59
Поліція затримала хлопців, які побили військового. Фото Колаж "Телеграф"

Наймолодшому немає і 16 років

Поліція Києва затримала ще двох нападників, які 18 квітня на Гідропарку у столиці побили військового. Наразі вже затримано чотирьох учасників злочину.

Про це повідомила пресслужба поліції. Зазначається, що юнакам вже готують повідомлення про підозру.

"Сьогодні (19 квітня — Ред.), у результаті проведених оперативних заходів, поліцейські затримали ще двох нападників – це кияни, віком 15 та 17 років", — йдеться у повідомленні.

Затриманий хлопець, який побив військового
Затриманий хлопець, який побив військового
Затриманий хлопець, який побив військового
Затриманий хлопець, який побив військового

Зазначається, що наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Санкції цієї статті передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Затриманий хлопець, який побив військового
Затриманий хлопець, який побив військового
Затриманий хлопець, який побив військового
Затриманий хлопець, який побив військового

Що передувало

18 квітня в Києві біля Гідропарку група підлітків напала на військового. Хлопці спровокували конфлікт з військовослужбовцем, після чого, поваливши його на землю, побили руками і ногами. Поліцейські одразу на місці події затримали двох порушників. Ними виявились 17-річні місцеві мешканці.

Потерпілого доправили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу. Відео інциденту швидко розлетілось мережею і обурило українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підлітки знущалися над хворим чоловіком під російську музику на Черкащині.

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#Поліція #Затримали #Побили #Військовий