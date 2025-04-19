Ще двох підлітків затримали копи. Що їм світить за напад на військового (фото)

Наймолодшому немає і 16 років

Поліція Києва затримала ще двох нападників, які 18 квітня на Гідропарку у столиці побили військового. Наразі вже затримано чотирьох учасників злочину.

Про це повідомила пресслужба поліції. Зазначається, що юнакам вже готують повідомлення про підозру.

"Сьогодні (19 квітня — Ред.), у результаті проведених оперативних заходів, поліцейські затримали ще двох нападників – це кияни, віком 15 та 17 років", — йдеться у повідомленні.

Затриманий хлопець, який побив військового

Затриманий хлопець, який побив військового

Зазначається, що наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Санкції цієї статті передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Затриманий хлопець, який побив військового

Затриманий хлопець, який побив військового

Що передувало

18 квітня в Києві біля Гідропарку група підлітків напала на військового. Хлопці спровокували конфлікт з військовослужбовцем, після чого, поваливши його на землю, побили руками і ногами. Поліцейські одразу на місці події затримали двох порушників. Ними виявились 17-річні місцеві мешканці.

Потерпілого доправили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу. Відео інциденту швидко розлетілось мережею і обурило українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підлітки знущалися над хворим чоловіком під російську музику на Черкащині.