Не забув і кинути кількома звинуваченнями у бік України

Очільник Росії Володимир Путін оголосив "Великоднє перемир'я". Воно триватиме майже дві доби.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на заяву Путіна під час зустрічі начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим. За його словами, це рішення вияв "гуманітарних міркувань" Кремля.

Путін заявив, що російська сторона збирається зупинити всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Таким чином Кремль нібито показує свою "готовність" до миру.

"Хід перемир'я покаже "готовність" України до бажання та здатності мирно врегулювати питання", — заявив Путін.

Проте у Міноборони РФ оголосили доволі зручний нюанс — режиму "припинення вогню на Великдень" армія РФ буде дотримуватись, якщо Київ "не порушуватиме" його.

Водночас в Кремлі додали, що військові Росії будуть готові "відповідати на порушення перемир'я" зі сторони України та "провокації" ЗСУ. Адже Київ вже "порушив понад 100 разів" мораторій на удари по енергооб'єктах РФ.

Кілька гучних заяв зробив і Герасимов, зазначивши, що 99,5% територій Курської області "звільнено". Але наразі триває зачистка від ЗСУ в районах Горналя та Олешні на Курщині. Також всі шість російських угруповань ведуть наступ на 11 напрямках, однак, як вони його припинять о 18:00 19 квітня невідомо.

""Спроби ЗСУ" зайти в Білгородську область було успішно відбито", — сказав кремлівець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в Кремлі повторили свої божевільні вимоги для припинення бойових дій в Україні.