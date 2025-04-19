Коли демобілізують ЗСУ після скасування воєнного стану: Веніславський пояснив

У законодавстві є нюанс

Завершення строку дії чи скасування воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію військових. Ці процеси згідно з законом не пов'язані напряму.

Про це розповів нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Radio NV. За його словами, демобілізація військових схвалюється окремим наказом президента України Володимира Зеленського.

"Скасування воєнного стану не означатиме автоматичну демобілізацію. Для цього потрібне окреме рішення президента", — зазначив член комітету ВР з питань національної безпеки Веніславський.

Він пояснює, що у разі не продовження воєнного стану президент має підписати наказ про початок демобілізації. Це рішення має схвалити Верховна Рада і тільки після цього розпочнеться демобілізація військових.

"Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, демобілізація ухвалюється окремим рішенням президента, який потребує схвалення Верховної Ради. Тобто навіть якщо правовий режим воєнного стану не буде продовжений, демобілізація автоматично не наступить", — наголосив Веніславський.

Нагадаємо, що Верховна Рада 16 квітня проголосувала за продовження воєнного стану і загальної мобілізації. Він почнеться з 9 травня до 6 серпня (на 90 днів).

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, як демобілізуватимуть військових, які воюють з 2022 року.