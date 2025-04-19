Україна не погоджувалась на мирний план США - ЗМІ

Політичних рішень, про які писали, не було

Україна не погоджувалась з мирним планом США, як про це писали ЗМІ. Міністерство оборони (МОУ) заперечує "готовність на 90%".

Про це пише Sky News, посилаючись на коментар Міноборони. У МОУ заявили, що не було політичних рішень, які могли б трактуватись у таких відсотках.

"У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, в той час як Росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі. За таких умов незрозуміло, як можна обговорювати або вимірювати у "відсотках" прогрес будь-якого діалогу", — пояснили в міністерстві.

Зауважимо, що видання New York Post з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа писало, що нібито Україна вже майже погодилась на план США. Його держсекретар Штатів Марко Рубіо нещодавно представив в Парижі.

Зазначалось, що остаточне рішення нібито лежить на Москві, яка досі не надала чіткої відповіді. За попередньою інформацією, план включає збереження за Росією контролю над окупованими територіями, поступове послаблення санкцій і відмову України від курсу на вступ до НАТО. В обмін на це Москва має погодитися на повне припинення вогню.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в адміністрації президента США Дональда Трампа хочуть "визнати" окупований Крим російським.