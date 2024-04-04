Завдання утримати гривню: скільки потрібно міжнародної допомоги для її стабільності

Яким буде курс із 8 квітня

Курс долара в Україні, як і раніше, багато в чому залежить від валютних інтервенцій НБУ. Останнє можливе лише за наявності достатніх обсягів американської валюти.

І як пояснив "Телеграфу" начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий, міжнародної фінансової допомоги разом із іншими джерелами має вистачити на підтримку стабільності курсу долара. Однак при цьому валютні зміни є неминучими.

Так, у період з 8 по 14 квітня експерт прогнозує тижневі відхилення як у бік зростання, так і у бік зменшення в межах 60-70 копійок на доларі. Однак загалом за цей час різниця в курсі навряд чи перевищить 1 гривню, що буде скоріше винятком, ніж правилом. Навіть якщо до 14 квітня курс долара і помітно зросте, найімовірніше пізніше він знову знизиться.

На курс особливо сильно впливатиме фактор наявності самих доларів та можливість НБУ проводити валютні інтервенції. На це впливатиме, наприклад, обсяг та ритмічність отримання макрофінансової допомоги, яка у 2024-му році має становити до 37 млрд дол., з них 10 млрд уже отримано. Разом із розвитком економіки та валютними надходженнями за експорт це має сприяти стабільності курсу долара.

Загалом з 8 по 14 квітня курс долара може становити від 39 до 40 гривень, а найімовірніші відхилення становитимуть близько 50 копійок.

"Таким чином, на валютному ринку збережеться ситуація прогнозованої мінливості: щоденні курсові коливання відбуватимуться у цілком допустимих (прогнозованих) та непогрозливих для ринку межах. Вплив факторів, які можуть негативно позначитися на ринку, нині малоймовірний. Ситуація буде досить динамічною, проте вона співпадатиме з умовами функціонування напівлібералізованого (з м’яким контролем регулятора) ринку", — резюмує Тарас Лєсовий.

Тим часом, поки курс долара в Україні в обмінних пунктах дещо знизився. Це особливо помітно в обмінних пунктах.