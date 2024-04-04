Чи буде долар по 40? Експерт дав прогноз щодо курса на найближчі дні

Нацбанк намагатиметься підтримувати гривню

Показники долара на міжбанку та готівковому ринку продовжують коливатись. За прогнозом експерта, до кінця робочого тижня американська валюта не сягне вище 39,75 гривні.

Як повідомив фінансовий аналітик Олексій Козирев, цими днями очікуються відчутні зміни курсу готівкового долара в банках. До 6 квітня він коштуватиме в них від 38,4 до 39,75 гривні.

За словами Козирева, протягом тижня НБУ продовжить робити інтервенції з продажу долара. Це відбуватиметься задля підтримки курсу гривні та згладжування дисбалансів між попитом і пропозицією на міжбанку.

"Ситуація на валютному ринку на початку квітня залишиться напруженою, але контрольованою Нацбанком. Тому чекати на історію з курсами міжбанку та готівкового ринку за доларом понад 40 грн поки що не варто. Хоча психологічно-девальваційний тренд на ринку зберігається", – каже аналітик.

Тому, згідно з його прогнозом, на міжбанку курс долара в Україні протягом 4-5 квітня перебуватиме в коридорі від 38,80 до 39,40 гривень.

Щодо готівкового ринку, то там показники в банках коливатимуться в межах 38,40 до 39,75 гривні, а в обмінниках — від 38,50 до 39,70 гривень.

Варто зауважити, що різниця між курсом купівлі та продажу в обмінниках становитиме 20-30 копійок за долар.

Курс долара в Україні станом на 4 квітня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 4 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,10 грн (купівля) та 39,55 (продаж). Готівковий курс — 39,35 (купівля) та 39,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,19 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які курсові гойдалки долара очікуються на початку квітня в Україні.