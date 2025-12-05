Любителі хильнути зайвого? Що насправді означає це кумедне українське прізвище

Історія одного рідкісного роду

Багато українських прізвищ поступово зникають: одні вже майже не мають носіїв, інші збереглися лише в окремих родинах. Не виняток і прізвище Пияк, яке сьогодні вважається рідкісним — нині його мають усього 25 людей.

Інформацію про це оприлюднили на порталі "Рідні" — ресурсі, що пояснює походження прізвищ та подає дані про українські імена.

Де проживають

Представників роду Пияк можна зустріти в різних куточках України, хоча найбільше їх мешкає в південних та центральних регіонах.

Найгустіший осередок — у Миколаївській області, а також носії проживають у таких областях:

Кіровоградська

Черкаська

Полтавська

Одеська

Запорізька

Донецька

Де мешкають люди з прізвищем "Пияк". Фото: ridni.org

Що означає прізвище

В українській та слов’янській традиції прізвища часто народжувалися з яскравих рис чи звичок предків. Спочатку це були просто прізвиська — кумедні, колоритні, інколи навіть трохи кепкувальні — які з часом закріплювалися як родові прізвища. І не обов’язково, що нащадки успадковували ті самі звички чи характер: прізвище залишалося як своєрідний слід історії та пам’ять про предка.

Одна з версій походження пов’язана зі словом "пияк" в українській мові, що означає людину, яка часто і надмірно споживає алкоголь або має сильну пристрасть до нього або "пидати" — від староукраїнського дієслова, що означає "пити".

Ще одне можливе значення пов’язують зі старим словом "пидь", що означає "під" або ширину долоні. За цією версією прізвище могло вказувати на те, що предок жив у низині або був невисокого зросту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища які в Україні давали за красу.