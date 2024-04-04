Задача удержать гривну: сколько нужно международной помощи для ее стабильности

Каким будет курс с 8 апреля

Курс доллара в Украине по-прежнему во многом зависит от валютных интервенций НБУ. Последнее же возможно только при наличии достаточных объемов американской валюты.

И как объяснил "Телеграфу" начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой, международной финансовой помощи вместе с другими источниками должно хватить на поддержание стабильности курса доллара. Однако при этом валютные изменения неминуемы.

Так, в период с 8 по 14 апреля эксперт прогнозирует недельные отклонения, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения в пределах 60-70 копеек на долларе. Однако в целом за это время изменения курса вряд ли превысят 1 гривну, что будет скорее исключением, чем правилом. Даже если до 14 апреля курс доллара и заметно вырастет, вероятнее всего позже он опять снизится.

На курс особо сильно будет влиять фактор наличия самих долларов и возможность НБУ проводить валютные интервенции. На это будет влиять, например, объем и ритмичность получения макрофинансовой помощи, которая в 2024-м году должна составить до 37 млрд дол., из них 10 млрд уже получены. Вместе с развитием экономики и валютными поступлениями за экспорт это должно способствовать стабильности курса доллара.

В целом с 8 по 14 апреля курс доллара может составить от 39 до 40 гривен, а наиболее вероятные отклонения составят порядка 50 копеек.

"Таким образом, на валютном рынке сохранится ситуация прогнозируемой изменчивости: ежедневные курсовые колебания будут происходить в вполне допустимых (прогнозируемых) и неугрозительных для рынка пределах. Влияние факторов, которые могут негативно сказаться на рынке, в настоящее время маловероятно. Ситуация будет достаточно динамичной, однако она будет совпадать с условиями функционирования полулиберализованного (с мягким контролем регулятора) рынка", — резюмирует Тарас Лесовой.

Тем временем пока курс доллара в Украине в обменных пунктах несколько снизился. Это особенно заметно в обменных пунктах.