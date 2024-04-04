Долар упав: скільки коштує валюта в київських обмінниках

Українська гривня зміцнилася на десяток копійок

На валютному ринку Україні продовжуються курсові коливання з тенденцією на невелике здешевшання. Ціна долара упала більше ніж на 10 копійок.

Курс євро більш-менш стабільний. "Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.

На 4 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,19 грн

Євро (EUR): 42,26 грн

Злотий (PLN): 9,83 грн

Канадський долар (CAD): 28,89 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,16 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,40 грн

Євро (EUR): 42,84 грн

Злотий (PLN): 9,86 грн

Канадський долар (CAD): 29,16 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,64 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках упав на декілька копійок.

Купівля: 39,35 грн

Продаж: 39,45 грн

Раніше "Телеграф" писав, що чекати від курсу долара на початку квітня. Ситуація на валютному ринку головним чином залежатиме від тактики регулятора, а також від об’єктивного рівня попиту на валюту.