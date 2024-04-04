Долар упав: скільки коштує валюта в київських обмінниках
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Українська гривня зміцнилася на десяток копійок
На валютному ринку Україні продовжуються курсові коливання з тенденцією на невелике здешевшання. Ціна долара упала більше ніж на 10 копійок.
Курс євро більш-менш стабільний. "Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.
На 4 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,19 грн
Євро (EUR): 42,26 грн
Злотий (PLN): 9,83 грн
Канадський долар (CAD): 28,89 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,16 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,40 грн
Євро (EUR): 42,84 грн
Злотий (PLN): 9,86 грн
Канадський долар (CAD): 29,16 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,64 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках упав на декілька копійок.
Купівля: 39,35 грн
Продаж: 39,45 грн
Раніше "Телеграф" писав, що чекати від курсу долара на початку квітня. Ситуація на валютному ринку головним чином залежатиме від тактики регулятора, а також від об’єктивного рівня попиту на валюту.