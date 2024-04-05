Ціни на деякі види м'яса змінились: скільки зараз коштують яловичина, буженина та бекон
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Дещо здорожчало майже на 9 гривень
Деякі види м'ясної продукції поступово ростуть в ціні в Україні. Такі зміни торкнулись яловичини, бекону та буженини.
Найбільше здорожчання відбулось на бекон, адже за місяць його вартість виросла на 9 гривень. Актуальні ціни в супермаркетах оприлюднив сайт Мінфін.
Ціни на яловичину
Наразі яловичий гуляш у середньому коштує 278,79 гривні за кілограм. Найбільша його вартість наявна у Megamarket, 339 гривень, а найменша є в Auchan — 238, 90 гривень.
Якщо порівнювати із березневим цінником, то продукт подорожчав майже на гривню.
Щодо ребер, то поки що їх ціна залишається стабільною — 162,95 гривні за кілограм.
Вартість бекону в магазинах
Бекон "Укрпромпостач" з березня подорожчав майже на 9 гривень та наразі в середньому продається по 408 гривень за кілограм. Найнижчий цінник стоїть у магазині Auchan, 379 гривень, а найвищий у Metro — 437,29 гривні.
Ціни на буженину
Наразі вартість буженини Янтрань в магазинах коливається від 464,40 до 501 гривні. В період березня-квітня вона здорожчала на 15 копійок.
У супермаркетах цінники на буженину Ятрань запечену з чорносливом коливаються від 519 до 556,20 г. В період березня-квітня її вартість не змінилась — 537,60 гривні за кіло.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні здешевшали деякі види алкоголю.