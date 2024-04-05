В Україні почав стрімко дешевіти популярний овоч: аналітики назвали причину

Ціни впали вже майже на третину

В Україні з настанням теплої погоди почали змінюватися ціни на деякі овочі. Так, на поточному тижні зафіксовано стрімке зниження цін на тепличні огірки.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. За їхніми даними, тепла погода, що встановилася практично на всій території країни ще з середини минулого тижня, помітно прискорила дозрівання місцевих тепличних овочів.

Через різке зростання пропозиції продукції на внутрішньому ринку українські виробники змушені так само стрімко знижувати відпускні ціни. На сьогодні українські тепличні комбінати вже відпускають огірки по 65-100 грн/кг ($1,67-2,56/кг), що в середньому на 32% дешевше, ніж тижнем раніше.

Також зазначається, що знижувальну цінову динаміку в даному сегменті представники тепличних комбінатів пояснюють недостатнім попитом з боку покупців. При цьому пропозиція огірків на ринку продовжує стрімко зростати.

Вибірки в місцевих тепличних комбінатах поточного тижня помітно зросли завдяки теплій і сонячній погоді. Також стабільними залишаються поставки й дешевшої імпортної продукції з Румунії, середні ціни на яку на українському ринку, як правило, не перевищують 60 грн/кг ($1,54/кг). Наразі ціни на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 40% нижчі, ніж на початку квітня 2023 року.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук прогнозує, що в Україні цієї весни вартість основних продуктів навряд чи зміниться. А деякі овочі взагалі почнуть дешевшати.