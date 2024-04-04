Здешевшав, але не весь: як змінились ціни на алкоголь в Україн
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Ціни знизились майже на 10 грн
З квітня в Україні продовжують змінюватись ціни на харчові продукти. Окрім овочів та фруктів дешевшають ще й деякі алкогольні напої.
Про це свідчать дані Мінцифри. Проте є товари, які навпаки трохи додали у ціні, наприклад, пиво.
Ціни на вино
З квітня середня ціна червоного вина в Україні складає 87,50 грн за 750 мл. У березні ж вартість була на 9,59 грн більшою, тоді пляшку червоного можна було придбати за 97,09 грн.
Найвигідніше купувати цей алкогольний напій у "Megamarket", де його продають за 82,60 грн, а в магазинах "Novus" за 94,99 грн.
Ціни на горілку
Цей напій також з квітня знизився у ціні. Так, 500 мл горілки у середньому коштують 108,77 грн, що на 8,52 грн дешевше, ніж у березні. Минулого місяця вартість пляшки складала 117,29 грн.
У магазинах "Auchan" горілку продають по 94,90 грн, це найвигідніша ціна. Проте у "Metro" вона складає 123,67 грн.
Ціни на пиво
На відміну від горілки та вина, пиво у квітні незначно подорожчало. Середня ціна пляшки 500 мл у квітні складає 32,51 грн. Хоче ще у березні вона була 31,66 грн, тобто на 0,85 грн дорожче.
Найвигідніша ціна на пиво у маркетах "Novus" 29,99 грн за 500 мл.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні подорожчали найпопулярніші соціальні продукти.