Здешевшав, але не весь: як змінились ціни на алкоголь в Україн

Ціни знизились майже на 10 грн

З квітня в Україні продовжують змінюватись ціни на харчові продукти. Окрім овочів та фруктів дешевшають ще й деякі алкогольні напої.

Про це свідчать дані Мінцифри. Проте є товари, які навпаки трохи додали у ціні, наприклад, пиво.

Ціни на вино

З квітня середня ціна червоного вина в Україні складає 87,50 грн за 750 мл. У березні ж вартість була на 9,59 грн більшою, тоді пляшку червоного можна було придбати за 97,09 грн.

Найвигідніше купувати цей алкогольний напій у "Megamarket", де його продають за 82,60 грн, а в магазинах "Novus" за 94,99 грн.

Ціни на горілку

Цей напій також з квітня знизився у ціні. Так, 500 мл горілки у середньому коштують 108,77 грн, що на 8,52 грн дешевше, ніж у березні. Минулого місяця вартість пляшки складала 117,29 грн.

У магазинах "Auchan" горілку продають по 94,90 грн, це найвигідніша ціна. Проте у "Metro" вона складає 123,67 грн.

Ціни на пиво

На відміну від горілки та вина, пиво у квітні незначно подорожчало. Середня ціна пляшки 500 мл у квітні складає 32,51 грн. Хоче ще у березні вона була 31,66 грн, тобто на 0,85 грн дорожче.

Найвигідніша ціна на пиво у маркетах "Novus" 29,99 грн за 500 мл.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні подорожчали найпопулярніші соціальні продукти.